18:08, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Afganistan'da 36 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Zabul vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 36 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindekiÂ Zabul vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyondaÂ 36 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesininÂ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Afganistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Zabul'un Khak Afgan ve Åžemulzay ilÃ§elerinde dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 36 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Operasyonda 20 DEAÅž mensubunun yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgede operasyonun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Daha Ã¶nce Ã¼lkenin doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ten DEAÅž'Ä±n, ilk kez Zabul vilayetinde de faaliyette olduÄŸu resmi makamlarca teyit edildi. Ã–te yandan Ã¼lkenin kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde de iki yabancÄ± uyruklu terÃ¶ristin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yetkililer, Taliban Ã¼yesi terÃ¶ristlerden birinin KazakistanlÄ± diÄŸerinin de Ä°ran TÃ¼rkmenlerinden olduÄŸunu vurguladÄ±.

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