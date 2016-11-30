18:16, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

19 'ByLock'Ã§u askerin 15'er yÄ±la kadar hapsi istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca,Â TSKÂ iÃ§erisinde gÃ¶rev yapan ve 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine fiili olarak katÄ±lmayan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± GÃ¶kalp KÃ¶kÃ§Ã¼ tarafÄ±ndan, FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 19 ÅŸÃ¼pheliÂ askerÂ hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±. FETÃ–'nÃ¼n yapÄ±lanmasÄ±yla Ã¶rgÃ¼tÃ¼n eylemlerine yer verilen iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK iÃ§erisinde nasÄ±l yapÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve ne tÃ¼r faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ anlatÄ±ldÄ±.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme amacÄ±yla sadece kendi Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen "ByLock" programÄ±na iliÅŸkin bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne katÄ±lmayan ancak "ByLock"u kullanan askerlerin halen TSK'da gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± ve bunlara yÃ¶nelik soruÅŸturmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulandÄ±.

19 TUTUKLU FETÃ– ÅžÃœPHELÄ°SÄ° ASKERÄ°N 15'ER YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENDÄ°

Ä°ddianamede, 19 tutuklu FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi askerin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadarÂ hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Ä°ddianame, BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar tarafÄ±ndan onaylanarak Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gÃ¼n iÃ§erisinde iddianamenin kabulÃ¼ veya reddi yÃ¶nÃ¼nde karar vermesi bekleniyor. Ä°ddianamenin kabulÃ¼ halinde ÅŸÃ¼pheliler hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.