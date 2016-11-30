19 'ByLock'Ã§u askerin 15'er yÄ±la kadar hapsi istendi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca,Â TSKÂ iÃ§erisinde gÃ¶rev yapan ve 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine fiili olarak katÄ±lmayan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± GÃ¶kalp KÃ¶kÃ§Ã¼ tarafÄ±ndan, FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 19 ÅŸÃ¼pheliÂ askerÂ hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±. FETÃ–'nÃ¼n yapÄ±lanmasÄ±yla Ã¶rgÃ¼tÃ¼n eylemlerine yer verilen iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK iÃ§erisinde nasÄ±l yapÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve ne tÃ¼r faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ anlatÄ±ldÄ±.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme amacÄ±yla sadece kendi Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen "ByLock" programÄ±na iliÅŸkin bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne katÄ±lmayan ancak "ByLock"u kullanan askerlerin halen TSK'da gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± ve bunlara yÃ¶nelik soruÅŸturmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulandÄ±.
Ä°ddianamede, 19 tutuklu FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi askerin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadarÂ hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.
Ä°ddianame, BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar tarafÄ±ndan onaylanarak Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gÃ¼n iÃ§erisinde iddianamenin kabulÃ¼ veya reddi yÃ¶nÃ¼nde karar vermesi bekleniyor. Ä°ddianamenin kabulÃ¼ halinde ÅŸÃ¼pheliler hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.
AK Parti, nisan ayÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan referandum Ã¶ncesi Genel Merkez'de toplantÄ±lar dÃ¼zenleyerek, hem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini anlatÄ±yor hem de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek kampanyaya iliÅŸkin teÅŸkilatÄ± bilgilendiriyor
Bitlis'te PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen "Åžehit Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma Operasyonu'nda 6 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Ä°stanbul'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "ByLock" kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle tutuklanan, 19 asker hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in Ã¼lke genelinde uygulamaya konulan "HÄ±zlÄ± Antijen Testi" Erzurum'daki hastanelerde de uygulamaya baÅŸlandÄ±
Ã–zgecan'Ä±n katillerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ile ilgili davada katil zanlÄ±sÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ sanÄ±k GÃ¼ltekin Alan dÄ±ÅŸÄ±ndaki 5 sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine karar verildi
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ekiplerinin operasyonuyla PKK sorumlusu Ahmet K. yakalandÄ±
Ä°stanbul'da bir plastik fabrikasÄ±nda, ham maddelerin etkileÅŸimi sonucu meydana geldiÄŸi deÄŸerlendirilen patlamanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esinde yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶revli polislere otomatik silahlarla ateÅŸ edildi
AK Partililer bir konuÅŸmasÄ± sebebiyle CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan hakkÄ±nda 140 bin lira manevi tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.
Ä°stanbul'da hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle uÃ§ak seferleri yÃ¼zde 20 azaltÄ±ldÄ±
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya ait mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler ele geÃ§irildi
Ã‡eÅŸitli illerdeki askeri birliklerden gÃ¶nderilen tank, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ile iÅŸ makinelerinden oluÅŸan askeri konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
Referandumda hayÄ±r oyu vereceklerini aÃ§Ä±klayan KaramollaoÄŸlu, gerginlik oluÅŸmamasÄ± iÃ§in referandum sÃ¼recinde herhangi bir kampanya yapmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Hastanelerde tÄ±bbi atÄ±kla ilgili iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak personele yetki belgesi zorunluluÄŸu getirildi
CHP'nin kullandÄ±ÄŸÄ± slogan dolayÄ±sÄ±yla parti otobÃ¼slerinin Ã¼zerinde bulunan "evet" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan Ã§Ä±kartmalar kaldÄ±rÄ±ldÄ±