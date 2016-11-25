18:20, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Suudi Arabistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nden BBC'ye yalanlama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'Ä±n AnkaraÂ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, bazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±ndaÂ eski Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isiÂ Adil Sirac Merdad'a ait olduÄŸu iddia edilen ifadeleriÂ yalanladÄ±.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"BBC'nin internet sitesinde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± Suudi TÃ¼rk iliÅŸkileri ve Suriye krizi konusunu ele alan ve SayÄ±n BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Adel Bin Siraj Merdad'a ait olduÄŸu iddia edilen aÃ§Ä±klamalarla ilgili olarak, BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik sÃ¶z konusu iddialarÄ±n uydurma olduÄŸunu, SayÄ±n BÃ¼yÃ¼kelÃ§inin 3 hafta Ã¶nce TÃ¼rkiye'deki gÃ¶revini tamamlayarak Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geÃ§en haftalarda ne BBC 'ye ne de baÅŸka bir medya kuruluÅŸuna herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan eder."