18:41, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

AKPM'de Gazze tasarÄ±sÄ± kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Strazburg'da toplanan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, "'Gazze'de insani kriz" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda, Ä°sveÃ§li Parlamenter Eva-Lena Jansson'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ve konuyla ilgili tasarÄ±yÄ± oylayarak kabul etti. Gazze'ye 9 yÄ±ldan bu yana Ä°srail ve MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan uygulanan ablukanÄ±n insani ve siyasi bakÄ±mdan Ã§ok aÄŸÄ±r sonuÃ§larÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtilen tasarÄ±da, Ä°srail'in 2014'te Gazze'de dÃ¼zenlediÄŸi askeri saldÄ±rÄ±nÄ±n bu durumu aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

"GAZZE HALKININ YÃœZDE 80'Ä° Ä°NSANÄ° YARDIMA MUHTAÃ‡"

"Gazze'deki durumdan ve uluslararasÄ± toplum ve ilgili taraflarÄ±n geÃ§erli Ã¶nlemler almamasÄ±ndan AKPM'nin bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyduÄŸu" belirtilen 12 maddelik tasarÄ±da, Gazze halkÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'inin insani yardÄ±ma muhtaÃ§ olduÄŸu ifade ediliyor.

Orta DoÄŸu'da istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Gazze'de insani krize Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ±nÄ±n en Ã¶ncelikli konu olduÄŸunun vurgulandÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±da, uluslararasÄ± toplum ve Ä°srail'in yerine getirmesi gereken yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kler sÄ±ralanÄ±yor. Buna gÃ¶re, Gazze'de su ve enerji sorununa kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler bulunmasÄ±, okullarÄ±n inÅŸa edilmesi, konut inÅŸa faaliyetlerinin gerÃ§ekleÅŸmesi amacÄ±yla gerekli fonlarÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± topluma Ã§aÄŸrÄ±da bulunuluyor. TasarÄ±da Ä°srail yÃ¶netimine ise ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, Gazze'den baÅŸta tarÄ±m ve tekstil Ã¼rÃ¼nleri olmak Ã¼zere ihracatÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engellerin kaldÄ±rÄ±larak Gazze'nin nefes almasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, Gazze'de iÃ§me suyu rezervlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, balÄ±kÃ§Ä±lar iÃ§in avlanma alanÄ±nÄ±n 20 mile Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, tampon bÃ¶lgelerde ve balÄ±k avlanma bÃ¶lgelerindeki Filistinli sivillere sebepsiz ÅŸekilde aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yer alÄ±yor.

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