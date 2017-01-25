Bitlis'te 6 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, 8. Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluk sahasÄ±ndaki Bitlis Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen "Åžehit Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma Operasyonu", 13-25 Ocak'ta Bitlis Merkez ilÃ§esi AÅŸaÄŸÄ±balcÄ±lar, YukarÄ±balcÄ±lar ve BaÅŸmaklÄ± bÃ¶lgelerinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Operasyon sÃ¼resince 6 PKKÂ Ã¼yesi etkisiz hale getirildi, biri 5 odalÄ± olmak Ã¼zere 9 sÄ±ÄŸÄ±nak, bir avcÄ± boy Ã§ukuru ve bir malzeme deposu imha edildi.
Operasyonda 5 adet kalaÅŸnikof tÃ¼fek, 1 adet dragunov keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi, 2 adet el bombasÄ±, 19 adet kalaÅŸnikof ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 5 adet dragunov keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 2 adet M-16 piyade tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 1 adet keskin niÅŸancÄ± dÃ¼rbÃ¼nÃ¼, 238 adet kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi fiÅŸeÄŸi, 48 adet kanas fiÅŸeÄŸi, 60 adet M-16 piyade tÃ¼feÄŸi fiÅŸeÄŸi, 1 adet radyo, 2 adet akÃ¼, 144 adet Ã§eÅŸitli ebatlarda pil, 1 adet batarya bloÄŸu, 35 adet tÃ¼p ile yaklaÅŸÄ±k 500 kilogram gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.
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AK Parti, nisan ayÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan referandum Ã¶ncesi Genel Merkez'de toplantÄ±lar dÃ¼zenleyerek, hem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini anlatÄ±yor hem de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek kampanyaya iliÅŸkin teÅŸkilatÄ± bilgilendiriyor
Bitlis'te PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen "Åžehit Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma Operasyonu'nda 6 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Ä°stanbul'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "ByLock" kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle tutuklanan, 19 asker hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in Ã¼lke genelinde uygulamaya konulan "HÄ±zlÄ± Antijen Testi" Erzurum'daki hastanelerde de uygulamaya baÅŸlandÄ±
Ã–zgecan'Ä±n katillerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ile ilgili davada katil zanlÄ±sÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ sanÄ±k GÃ¼ltekin Alan dÄ±ÅŸÄ±ndaki 5 sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine karar verildi
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ekiplerinin operasyonuyla PKK sorumlusu Ahmet K. yakalandÄ±
Ä°stanbul'da bir plastik fabrikasÄ±nda, ham maddelerin etkileÅŸimi sonucu meydana geldiÄŸi deÄŸerlendirilen patlamanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esinde yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶revli polislere otomatik silahlarla ateÅŸ edildi
AK Partililer bir konuÅŸmasÄ± sebebiyle CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan hakkÄ±nda 140 bin lira manevi tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.
Ä°stanbul'da hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle uÃ§ak seferleri yÃ¼zde 20 azaltÄ±ldÄ±
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya ait mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler ele geÃ§irildi
Ã‡eÅŸitli illerdeki askeri birliklerden gÃ¶nderilen tank, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ile iÅŸ makinelerinden oluÅŸan askeri konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
Referandumda hayÄ±r oyu vereceklerini aÃ§Ä±klayan KaramollaoÄŸlu, gerginlik oluÅŸmamasÄ± iÃ§in referandum sÃ¼recinde herhangi bir kampanya yapmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Hastanelerde tÄ±bbi atÄ±kla ilgili iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak personele yetki belgesi zorunluluÄŸu getirildi
CHP'nin kullandÄ±ÄŸÄ± slogan dolayÄ±sÄ±yla parti otobÃ¼slerinin Ã¼zerinde bulunan "evet" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan Ã§Ä±kartmalar kaldÄ±rÄ±ldÄ±