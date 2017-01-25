18:45, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Bitlis'te 6 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi





Bitlis'te PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen "Åžehit Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma Operasyonu'nda 6 PKK mensubu etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, 8. Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluk sahasÄ±ndaki Bitlis Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen "Åžehit Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma Operasyonu", 13-25 Ocak'ta Bitlis Merkez ilÃ§esi AÅŸaÄŸÄ±balcÄ±lar, YukarÄ±balcÄ±lar ve BaÅŸmaklÄ± bÃ¶lgelerinde gerÃ§ekleÅŸtirildi. Operasyon sÃ¼resince 6 PKKÂ Ã¼yesi etkisiz hale getirildi, biri 5 odalÄ± olmak Ã¼zere 9 sÄ±ÄŸÄ±nak, bir avcÄ± boy Ã§ukuru ve bir malzeme deposu imha edildi. Ã‡OK SAYIDA MÃœHÄ°MMAT ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ° Operasyonda 5 adet kalaÅŸnikof tÃ¼fek, 1 adet dragunov keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi, 2 adet el bombasÄ±, 19 adet kalaÅŸnikof ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 5 adet dragunov keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 2 adet M-16 piyade tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 1 adet keskin niÅŸancÄ± dÃ¼rbÃ¼nÃ¼, 238 adet kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi fiÅŸeÄŸi, 48 adet kanas fiÅŸeÄŸi, 60 adet M-16 piyade tÃ¼feÄŸi fiÅŸeÄŸi, 1 adet radyo, 2 adet akÃ¼, 144 adet Ã§eÅŸitli ebatlarda pil, 1 adet batarya bloÄŸu, 35 adet tÃ¼p ile yaklaÅŸÄ±k 500 kilogram gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. Â

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