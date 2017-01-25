Suudi Arabistan F15-SA savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± filosuna ekledi

Suudi Arabistan'Ä±nÂ ABD'den satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±Â F15-SAÂ savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n teslim alÄ±nan ilk partisi, baÅŸkentÂ Riyad'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renleÂ hava kuvvetleriÂ envanterine katÄ±ldÄ±.
ABD ile 2012'de yapÄ±lan anlaÅŸmayla satÄ±n alÄ±nan 84 adet F15-SA savaÅŸ uÃ§aklarÄ±ndan teslim alÄ±nan ilk partinin Hava Kuvvetleri Filosu'na katÄ±lÄ±mÄ±, Kral Faysal Hava Harp Okulu'nun 50'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ve okulun Ã¶ÄŸrencilerinin 91. mezuniyeti mÃ¼nasebetiyle Kral Selman Hava ÃœssÃ¼'nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.Â
TÃ¶rene Kral Selman bin Abdulaziz'in yanÄ± sÄ±ra Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, Suudi Arabistan Savunma BakanÄ± ve Birinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman da katÄ±ldÄ±.
Kral Selman'Ä±n hava Ã¼ssÃ¼ne geliÅŸi ile baÅŸlayan tÃ¶ren, mezun olan Ã¶ÄŸrencilerin geÃ§idi ve yemin etmelerinin ardÄ±ndan F15-SA savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±na iliÅŸkin kÄ±sa film gÃ¶sterimiyle devam etti. Daha sonra tÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alandaki hangarlarÄ±n iÃ§inde bulunan iki F15-SA savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± sergilenmeye baÅŸlandÄ±.
Hava Kuvvetleri'ndeki Tornado, F15-S ve AWACS havadan erken uyarÄ± ve kontrol uÃ§aÄŸÄ± ile diÄŸer uÃ§aklarÄ±n kÄ±sa bir gÃ¶steri yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende, Suudi Arabistan'Ä±n deneyimli pilotlarÄ±ndan oluÅŸan hava akrobasi ekibi de Ã¶zel gÃ¶steri yaptÄ±.
Mezun olan Ã¶ÄŸrencilerden dereceye girenlere Kral Selman tarafÄ±ndan Ã¶dÃ¼llerinin daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aile fotoÄŸrafÄ± Ã§ekilmesi ile tÃ¶ren sona erdi.
Suudi Arabistan'Ä±n Haziran 2012'de ABD ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ve 70 adet F15 uÃ§aÄŸÄ±n modernizasyonu ile 84 adet yeni F15-SA uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n satÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma gereÄŸi teslim alÄ±nan ve filoya eklenen uÃ§aklar, muadillerinin iÃ§inde en modern Ã¶zelliklere sahip olmasÄ± nedeniyle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. GeliÅŸmiÅŸ radar ve elektronik sistemlerle donatÄ±lan F15-SA uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Suudi Arabistan'Ä±n talep ettiÄŸi diÄŸer Ã¶zelliklerle de donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 2025 yÄ±lÄ±na kadar hava kuvvetlerinde aktif ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Saatte 2 bin 655 kilometre mesafe katedebilen uÃ§ak, iki pilot tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±yor ve 18 bin 200 metre irtifaya kadar Ã§Ä±kabiliyor.
BrÃ¼ksel'de 32 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 300 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganlarÄ±n, Ã¼st dÃ¼zey kiÅŸileri kaÃ§Ä±rmayÄ± iÃ§eren gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸine dair ses dosyasÄ± bulundu.
Suudi Arabistan, ABD'den satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± F15-SA uÃ§aklarÄ±ndan teslim aldÄ±ÄŸÄ± ilk partiyi, hava kuvvetleri filosuna ekleyerek kullanmaya baÅŸladÄ±
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