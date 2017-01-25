MÄ±sÄ±r devriminin sessiz tanÄ±ÄŸÄ±: Tahrir MeydanÄ±

MÄ±sÄ±r'da otuz yÄ±llÄ±k HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek rejimine son veren halk devriminin sembolÃ¼ haline gelen Tahrir MeydanÄ± geÃ§en altÄ± yÄ±lda devrimi yansÄ±tan izler silinerek, Ã§ehresi deÄŸiÅŸtirilmesine raÄŸmen o gÃ¼nlerin "sessiz tanÄ±ÄŸÄ±" olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
25 Ocak 2011'deki devrimin fitilinin ateÅŸlendiÄŸi Tahrir MeydanÄ±'nÄ±n geÃ§en sÃ¼re iÃ§inde sadece ziyaretÃ§i profili deÄŸil devrimin izlerini taÅŸÄ±yan Ã§ehresi de deÄŸiÅŸti. Devrimcilerin, CumhurbaÅŸkanÄ± MÃ¼barek koltuÄŸunu terk edene kadar bir an olsun boÅŸ bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± meydanda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin yanÄ± sÄ±ra, Valilik, Kahire Amerikan Ãœniversitesinin talebi Ã¼zerine meydana bakan bahÃ§e duvarlarÄ±na Ã§izilen devrimin tanÄ±ÄŸÄ± grafitileri de sildirdi.
AyrÄ±ca 1,5 milyon cÃ¼neyh (79 bin dolar) harcanarak Tahrir MeydanÄ±'nÄ±n Ã¼Ã§ giriÅŸine demir kapÄ±lar ve meydana da 45 metre uzunluÄŸunda bayrak direÄŸi dikildi.
MÄ±sÄ±r'daki Anayasa Partisi Ã¼yesi TarÄ±k HÃ¼seyin, devrimin hala hafÄ±zalarda tazeliÄŸini koruduÄŸunu savunarak, "Devrimin anÄ±larÄ± ve devrimcilerin kanlarÄ± Tahrir MeydanÄ±'ndan silinemez." dedi.
Tahrir MeydanÄ±'nÄ±n tÃ¼m MÄ±sÄ±rlÄ±lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k anlam ifade ettiÄŸini belirten HÃ¼seyin, "Devrimciler Tahrir'e kutsallÄ±k atfederken, siyasi rejimler ise buradan korkuyor. Herhangi bir olayda, basit bir durum dahi olsa tanklarla meydan kapatÄ±lÄ±yor. Oysa ben tarihi anlara tanÄ±klÄ±k eden bu meydanÄ±n, yabancÄ± ziyaretÃ§ilere ve gelecek nesillere devrimi aktaracak aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesi olmasÄ±nÄ± Ã§ok isterdim." ifadelerini kullandÄ±.
Devrim sÃ¼recinde etkin rol oynayan 6 Nisan Hareketi Ã¼yelerinden Memduh Cemal de "Tahrir MeydanÄ±, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve deÄŸiÅŸim hayalleriyle bÃ¼yÃ¼yen bir neslin uyanÄ±ÅŸÄ±na tanÄ±klÄ±k etti." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.
Tahrir MeydanÄ±'nÄ±n ÅŸu anda orta gelirli ailelerin vakit geÃ§irdiÄŸi bir alan haline geldiÄŸini anlatan Cemal, meydanÄ±n devrimin Ã§ocuklarÄ±na yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YÃ¶netim CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'ye yapÄ±lan askeri darbeden bu yana Tahrir MeydanÄ±'nda gÃ¶steriler dÃ¼zenlememize izin vermiyor." diye konuÅŸtu.
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MÃ¼barek rejimine son veren halk devriminin sembolÃ¼ Tahrir MeydanÄ±, geÃ§en altÄ± yÄ±lda devrimi yansÄ±tan izler silinerek, Ã§ehresi deÄŸiÅŸtirilmesine raÄŸmen o gÃ¼nlerin "sessiz tanÄ±ÄŸÄ±" olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
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