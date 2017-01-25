GÃ¼ncelleme: 02:12, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

KapalÄ± alanlarda tÃ¼ketilmeyen 'cennet-cehennem meyvesi' duryanÂ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼neydoÄŸu Asya'da "meyvelerin kralÄ±" olarak bilinen duryanÄ±n, kapalÄ± ve kamuya aÃ§Ä±k mekanlarda tÃ¼ketilmesi yasak.Â



EndonezyalÄ±larÄ±n en Ã§ok sevdiÄŸi meyveler arasÄ±nda yer alan duryan, yendiÄŸi mekanda kokusu Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca etkili olduÄŸundan, kapalÄ± ve kamuya aÃ§Ä±k alanlarda tÃ¼ketilemiyor.

HALK DÄ°LÄ°NDE "CENNET-CEHENNEM MEYVESÄ°" OLARAK ANILIYOR

Duryan, dikenlerle kaplÄ± kabuÄŸu ve kÃ¶tÃ¼ kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarÄ±yla cennete benzetilerek halk dilinde "cennet-cehennem meyvesi" olarak anÄ±lÄ±yor.

AZI YARAR Ã‡OÄžU ZARAR

Protein deÄŸeri yÃ¼ksek olan dÃ¼ryanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸa Ã§ok sayÄ±da faydasÄ± bulunuyor. Ã–te yandan meyve fazla tÃ¼ketildiÄŸinde yÃ¼ksek ateÅŸe sebep olabiliyor.

Meyve genellikle kÃ¶ylÃ¼ler tarafÄ±ndan yol kenarlarÄ±nda geceleri satÄ±lÄ±yor. EndonezyalÄ±lar dÃ¼ryanÄ± tezgahlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde kurulan masalarda tÃ¼ketmeyi tercih ediyor.

ORTALAMA 5 DOLARA SATILIYOR

Endonezya'nÄ±n baÅŸkenti Cakarta'da dÃ¼ryan satÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan Mas Arif, "GÃ¼nde ortalama 300 mÃ¼ÅŸteri geliyor. Hafta sonu bu sayÄ± daha da artabiliyor. Meyveleri kÃ¶ylerden getiriyoruz. BÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re ortalama 5 dolara satÄ±yoruz." dedi.

"KOKUSU KÃ–TÃœ OLSA DA LEZZETÄ° TARÄ°F EDÄ°LEMEZ"

DÃ¼ryanÄ± Ã§ok sevdiÄŸini sÃ¶yleyen Akmal Yusuf da "DÃ¼ryanÄ± her EndonezyalÄ± gibi ben de Ã§ok seviyorum. Bu meyve vÃ¼cudumuzu dinÃ§ tutuyor. Kokusu kÃ¶tÃ¼ olsa da lezzeti tarif edilemez." diye konuÅŸtu.



KÃ¶tÃ¼ kokusu nedeniyle GÃ¼neydoÄŸu Asya'da dÃ¼ryanÄ±n birÃ§ok bÃ¶lgeye giriÅŸine izin verilmiyor. Endonezya, Singapur ve Malezya'da meyvenin kamusal alanlara, toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±na ve hava alanlarÄ±na sokulmasÄ± yasak.



DÃ¼ryan satÄ±ÅŸÄ± yapmak isteyen marketler de meyveyi ambalajlamak zorunda.Â



AnavatanÄ± GÃ¼neydoÄŸu Asya olan dÃ¼ryan, Ã§oÄŸunlukla Tayland, Vietnam, Malezya ve Endonezya'da yetiÅŸiyor. Boyu 30 metreye kadar ulaÅŸan dÃ¼ryan aÄŸaÃ§larÄ± 5 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde hasat veriyor.