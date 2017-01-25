19:19, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

BrÃ¼ksel saldÄ±rganlarÄ± Ã¼st dÃ¼zey kiÅŸileri kaÃ§Ä±rmayÄ± konuÅŸmuÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BrÃ¼ksel'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirenlerin, en az 2 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ã¼st dÃ¼zey kiÅŸileri kaÃ§Ä±rmayÄ± deÄŸerlendirdiÄŸi iddia edildi.

BelÃ§ika kamu televizyonu RTBF'in haberine gÃ¶re, iddiaya iliÅŸkin ses dosyasÄ±, 22 Mart 2016 BrÃ¼ksel saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda canlÄ± bombalardan Najim Laachraoui'nin bir Ã§Ã¶p kutusuna atÄ±lan bilgisayarÄ±nda bulundu.

ÃœST DÃœZEY BÄ°R YA DA Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ°YÄ° KAÃ‡IRMAYI Ä°Ã‡EREN DÄ°YALOG

Laachraoui'nin yanÄ± sÄ±ra diÄŸer canlÄ± bombalar Ä°brahim ve Halid El Bakraoui kardeÅŸler ile Suriye'de bulunan Ebu Ahmed arasÄ±nda, "hapisteki (din) kardeÅŸlerinin" serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ã¼st dÃ¼zey bir ya da iki kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rmayÄ± iÃ§eren bir diyalog gerÃ§ekleÅŸti.

Serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± amaÃ§lanan 2 mahkumdan birinin, 13 KasÄ±m 2015'teki Paris saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirenlere ev ve araba kiralamakla suÃ§lanan Mohamed Bakkali, diÄŸerinin de, 24 MayÄ±s 2014'te BrÃ¼ksel'deki Yahudi MÃ¼zesine saldÄ±ran Mehdi Nemmouche olduÄŸu belirtildi.

SaldÄ±rganlarÄ±n, bu kiÅŸilerin yanÄ± sÄ±ra bazÄ± kadÄ±n mahkumlarÄ±n da serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n talep edilmesini gÃ¼ndeme getirdiÄŸi kaydedildi.

22 Mart 2016'da BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de havalimanÄ± ile bir metro istasyonunu hedef alan saldÄ±rÄ±larda 32 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 300'den fazla kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ±, Najim Laachraoui, Ä°rahim ve Halid El Bakraoui kardeÅŸler gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.