AK Parti teÅŸkilatlarÄ± referanduma hazÄ±rlanÄ±yor

AK Parti, nisan ayÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlananÂ referandumÂ Ã¶ncesiÂ Genel Merkez'de toplantÄ±lar dÃ¼zenleyerek, hem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini anlatÄ±yor hem de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek kampanyaya iliÅŸkin teÅŸkilatÄ± bilgilendiriyor.
Referandum Ã¶ncesi teÅŸkilat iÃ§in hazÄ±rlÄ±k niteliÄŸi taÅŸÄ±yan AK Parti 115'inci GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±, AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n il baÅŸkanlarÄ±, belediye baÅŸkanlarÄ± ve ana kademe yÃ¶neticilerine hitabÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na kapalÄ± devam etti.
GÃ¼n boyunca sÃ¼ren toplantÄ±da, Ã¶zellikle cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi ve referandum sÃ¼recine iliÅŸkin sunumlar yapÄ±ldÄ±.
KatÄ±lÄ±mcÄ±lardan gelen sorularÄ± BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ve ilgili genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ±tladÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, adÄ±m adÄ±m halk oylamasÄ±na gidilen sÃ¼reÃ§te, AK Parti teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n sahada yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar da ele alÄ±ndÄ±. Referandum sÃ¼recinde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminin halka nasÄ±l anlatÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirildi.
AK Parti Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine iliÅŸkin sunum yaptÄ±.
Sistemin neler getireceÄŸini anlatan YazÄ±cÄ±, yeni sistemde yasamayÄ± da yÃ¼rÃ¼tmeyi de doÄŸrudan milletin oluÅŸturduÄŸunu, kanun yapma tekelini elinde bulunduran TBMM'nin hem Ã§Ä±karacaÄŸÄ± kanunlarla hem de araÅŸtÄ±rma, inceleme, yazÄ±lÄ± soru ve soruÅŸturma mekanizmalarÄ±yla denetim yetkisini daha etkin bir biÃ§imde kullanacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Sistemin yÃ¼rÃ¼tmedeki iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirten YazÄ±cÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, devletin ve yÃ¼rÃ¼tmenin baÅŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, mevcut anayasada yetkilerle donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sorumsuz konumda olduÄŸunu hatÄ±rlatan YazÄ±cÄ±, yeni sistemle cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n hem Meclise hem de millete karÅŸÄ± sorumlu hale geleceÄŸini vurguladÄ±.
YazÄ±cÄ±, bir baÅŸka anlatÄ±mla cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi modelinde yetki kullanÄ±p da sorumlu olmayan hiÃ§bir makam ve kiÅŸinin kalmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
AK Parti, nisan ayÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan referandum Ã¶ncesi Genel Merkez'de toplantÄ±lar dÃ¼zenleyerek, hem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini anlatÄ±yor hem de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek kampanyaya iliÅŸkin teÅŸkilatÄ± bilgilendiriyor
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