DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:30, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Politika
19:26, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
AK Parti teÅŸkilatlarÄ± referanduma hazÄ±rlanÄ±yor
AK Parti teÅŸkilatlarÄ± referanduma hazÄ±rlanÄ±yor

AK Parti, nisan ayÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan referandum Ã¶ncesi Genel Merkez'de toplantÄ±lar dÃ¼zenleyerek, hem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini anlatÄ±yor hem de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek kampanyaya iliÅŸkin teÅŸkilatÄ± bilgilendiriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti, nisan ayÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlananÂ referandumÂ Ã¶ncesiÂ Genel Merkez'de toplantÄ±lar dÃ¼zenleyerek, hem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini anlatÄ±yor hem de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek kampanyaya iliÅŸkin teÅŸkilatÄ± bilgilendiriyor.

Referandum Ã¶ncesi teÅŸkilat iÃ§in hazÄ±rlÄ±k niteliÄŸi taÅŸÄ±yan AK Parti 115'inci GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±, AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n il baÅŸkanlarÄ±, belediye baÅŸkanlarÄ± ve ana kademe yÃ¶neticilerine hitabÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na kapalÄ± devam etti.

GÃ¼n boyunca sÃ¼ren toplantÄ±da, Ã¶zellikle cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi ve referandum sÃ¼recine iliÅŸkin sunumlar yapÄ±ldÄ±.

KatÄ±lÄ±mcÄ±lardan gelen sorularÄ± BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ve ilgili genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ±tladÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, adÄ±m adÄ±m halk oylamasÄ±na gidilen sÃ¼reÃ§te, AK Parti teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n sahada yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar da ele alÄ±ndÄ±. Referandum sÃ¼recinde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminin halka nasÄ±l anlatÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirildi.

"SORUMLU OLMAYAN HÄ°Ã‡BÄ°R MAKAM VE KÄ°ÅžÄ° KALMAYACAK"

AK Parti Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine iliÅŸkin sunum yaptÄ±.

Sistemin neler getireceÄŸini anlatan YazÄ±cÄ±, yeni sistemde yasamayÄ± da yÃ¼rÃ¼tmeyi de doÄŸrudan milletin oluÅŸturduÄŸunu, kanun yapma tekelini elinde bulunduran TBMM'nin hem Ã§Ä±karacaÄŸÄ± kanunlarla hem de araÅŸtÄ±rma, inceleme, yazÄ±lÄ± soru ve soruÅŸturma mekanizmalarÄ±yla denetim yetkisini daha etkin bir biÃ§imde kullanacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Sistemin yÃ¼rÃ¼tmedeki iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirten YazÄ±cÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, devletin ve yÃ¼rÃ¼tmenin baÅŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, mevcut anayasada yetkilerle donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sorumsuz konumda olduÄŸunu hatÄ±rlatan YazÄ±cÄ±, yeni sistemle cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n hem Meclise hem de millete karÅŸÄ± sorumlu hale geleceÄŸini vurguladÄ±.

YazÄ±cÄ±, bir baÅŸka anlatÄ±mla cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi modelinde yetki kullanÄ±p da sorumlu olmayan hiÃ§bir makam ve kiÅŸinin kalmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.



Ä°lgili Konular AK Parti referandum
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Politika Haberleri
AK Parti teÅŸkilatlarÄ± referanduma hazÄ±rlanÄ±yor
AK Parti teÅŸkilatlarÄ± referanduma hazÄ±rlanÄ±yor

AK Parti, nisan ayÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan referandum Ã¶ncesi Genel Merkez'de toplantÄ±lar dÃ¼zenleyerek, hem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini anlatÄ±yor hem de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek kampanyaya iliÅŸkin teÅŸkilatÄ± bilgilendiriyor
Bitlis'te 6 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 6 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Bitlis'te PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen "Åžehit Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma Operasyonu'nda 6 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
19 'ByLock'Ã§u askerin 15'er yÄ±la kadar hapsi istendi
19 'ByLock'Ã§u askerin 15'er yÄ±la kadar hapsi istendi

Ä°stanbul'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "ByLock" kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle tutuklanan, 19 asker hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi
Gereksiz antibiyotik kullanÄ±mÄ±na quot HAT quot modeli
Gereksiz antibiyotik kullanÄ±mÄ±na "HAT" modeli

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in Ã¼lke genelinde uygulamaya konulan "HÄ±zlÄ± Antijen Testi" Erzurum'daki hastanelerde de uygulamaya baÅŸlandÄ±
Ã–zgecan'Ä±n katillerine saldÄ±rÄ±da 5 sanÄ±ÄŸa tahliye
Ã–zgecan'Ä±n katillerine saldÄ±rÄ±da 5 sanÄ±ÄŸa tahliye

Ã–zgecan'Ä±n katillerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ile ilgili davada katil zanlÄ±sÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ sanÄ±k GÃ¼ltekin Alan dÄ±ÅŸÄ±ndaki 5 sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine karar verildi
PKK'nÄ±n Ä°Ã§ Anadolu sorumlusu yakalandÄ±
PKK'nÄ±n Ä°Ã§ Anadolu sorumlusu yakalandÄ±

Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ekiplerinin operasyonuyla PKK sorumlusu Ahmet K. yakalandÄ±
HadÄ±mkÃ¶y'de patlama yaralÄ±lar var
HadÄ±mkÃ¶y'de patlama, yaralÄ±lar var

Ä°stanbul'da bir plastik fabrikasÄ±nda, ham maddelerin etkileÅŸimi sonucu meydana geldiÄŸi deÄŸerlendirilen patlamanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Ankara'da polise otomatik silahlarla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
Ankara'da polise otomatik silahlarla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esinde yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶revli polislere otomatik silahlarla ateÅŸ edildi
AK Parti'den CHP'li Tezcan'a dava
AK Parti'den CHP'li Tezcan'a dava

AK Partililer bir konuÅŸmasÄ± sebebiyle CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan hakkÄ±nda 140 bin lira manevi tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.
Ä°stanbul'da uÃ§ak seferlerine kar engeli
Ä°stanbul'da uÃ§ak seferlerine kar engeli

Ä°stanbul'da hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle uÃ§ak seferleri yÃ¼zde 20 azaltÄ±ldÄ±
PKK'ya ait 4 patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi
PKK'ya ait 4 patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi

ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya ait mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler ele geÃ§irildi
Kilis'e askeri sevkiyat
Kilis'e askeri sevkiyat

Ã‡eÅŸitli illerdeki askeri birliklerden gÃ¶nderilen tank, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ile iÅŸ makinelerinden oluÅŸan askeri konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
Saadet referandum iÃ§in kampanya yÃ¼rÃ¼tmeyecek
Saadet referandum iÃ§in kampanya yÃ¼rÃ¼tmeyecek

Referandumda hayÄ±r oyu vereceklerini aÃ§Ä±klayan KaramollaoÄŸlu, gerginlik oluÅŸmamasÄ± iÃ§in referandum sÃ¼recinde herhangi bir kampanya yapmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Bolu'daki FETÃ– operasyonunda 20 gÃ¶zaltÄ±
Bolu'daki FETÃ– operasyonunda 20 gÃ¶zaltÄ±

Bolu merkezli operasyonda 20 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÄ±bbi AtÄ±klarÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi deÄŸiÅŸti
TÄ±bbi AtÄ±klarÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi deÄŸiÅŸti

Hastanelerde tÄ±bbi atÄ±kla ilgili iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak personele yetki belgesi zorunluluÄŸu getirildi
CHP otobÃ¼slerinden 'evet'i kaldÄ±rdÄ±
CHP otobÃ¼slerinden 'evet'i kaldÄ±rdÄ±

CHP'nin kullandÄ±ÄŸÄ± slogan dolayÄ±sÄ±yla parti otobÃ¼slerinin Ã¼zerinde bulunan "evet" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan Ã§Ä±kartmalar kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Haberler

KurtulmuÅŸ referandum iÃ§in tarih verdi
KurtulmuÅŸ referandum iÃ§in tarih verdi

Ä°ki ayrÄ± referandum yapÄ±labilir...
Ä°ki ayrÄ± referandum yapÄ±labilir

Ä°talya: Rusya, KÄ±rÄ±m'Ä± ilhak edemez
Ä°talya Rusya KÄ±rÄ±m'Ä± ilhak edemez

Putinâ€™den Obamaâ€™ya: Hukuka uygun
Putin den Obama ya Hukuka uygun

ABD KÄ±rÄ±m'daki referandumu kabul etmiyor
ABD KÄ±rÄ±m'daki referandumu kabul etmiyor

KÄ±rÄ±m'da Rusya kazandÄ±, ABD tehdit etti
KÄ±rÄ±m'da Rusya kazandÄ± ABD tehdit etti

G7'den Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlar geliyor
G7'den Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlar geliyor

Ä°sviÃ§re'den AB'ye ve baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ne yasak
Ä°sviÃ§re'den AB'ye ve baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ne yasak






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 