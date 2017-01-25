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GÃ¼ncelleme: 04:14, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Mersin Åžehir Hastanesi hasta kabul etmeye hazÄ±rlanÄ±yor
Mersin Åžehir Hastanesi hasta kabul etmeye hazÄ±rlanÄ±yor

Mersin Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel Sekreteri Ã‡amsarÄ±, Mersin Åžehir Hastanesinde "son kontrollerin" sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yakÄ±n zamanda hasta kabulÃ¼ne baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mersin Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel Sekreteri Memnune Ã‡amsarÄ±, kamu-Ã¶zel sektÃ¶r iÅŸ birliÄŸiyle yaptÄ±rÄ±lan Mersin Åžehir Hastanesinde "son kontrollerin" sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yakÄ±n zamanda hasta kabulÃ¼ne baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ã‡amsarÄ±, Mersin Åžehir Hastanesinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, hastanenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ sÃ¼recinin titizlikle ilerlediÄŸini, artÄ±k kabul aÅŸamasÄ±na geldiklerini sÃ¶yledi.

"Ã‡OK KISA SÃœREDE TAMAMLANIP HÄ°ZMETE AÃ‡ILACAK"

Ã‡amsarÄ±, hizmet iÃ§in inÅŸaatlarÄ±n bitmesinin yetmediÄŸinin aktararak ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Bir saÄŸlÄ±k hizmetinin sunumu iÃ§in eksiksiz sistemler ve eksiksiz kabul yapmak gerekli. Bu anlamda da tÃ¼m testler, sistemin doÄŸru ve eksiksiz Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saÄŸlÄ±k hizmeti sunmaya yeterli olduÄŸunu kontrol ediyoruz. Muayene ve kabul komisyonlarÄ± bu amaÃ§la Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bir prizden, son teknoloji cihazÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na kadar kontroller yapÄ±lÄ±yor. Ã‡alÄ±ÅŸmalar hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ilerliyor. Ã‡ok kÄ±sa bir sÃ¼rede, birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde tamamlanÄ±p hizmete hazÄ±r olduÄŸunun tespit edildiÄŸi anda da hasta kabulÃ¼ne ve hizmet vermeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z."

"BU HÄ°ZMETÄ°N PATRONU KAMUDUR"

Kamu-Ã¶zel sektÃ¶r iÅŸ birliÄŸiyle yapÄ±lan hizmetin kamu garantisinde olduÄŸunu belirten Ã‡amsarÄ±, "Kamu ve Ã¶zel iÅŸbirliÄŸinde saÄŸlÄ±k hizmeti tamamen kamunun garantisinde. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z aynÄ± ÅŸartlarda, daha Ã¶nceki kamu hastanelerinde hangi hizmeti ne ÅŸartta alÄ±yorlarsa ÅŸehir hastanemizde de alacaklar. Bu Ã¶zel bir saÄŸlÄ±k hizmeti deÄŸil, kamunun bir saÄŸlÄ±k hizmetidir. Bu hizmetin patronu kamudur. Bunun bilinmesini istiyoruz." dedi.



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

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