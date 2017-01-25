19:42, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

El Bab'da bir asker ÅŸehit





Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n Kabr el Mukri bÃ¶lgesinde, DEAÅž'lÄ±lar ile yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 5 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n Kabr el Mukri bÃ¶lgesinde DEAÅž mensuplarÄ± ile yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda, 1 asker ÅŸehit oldu, 5 asker yaralandÄ±. AÃ§Ä±klamada, yaralÄ±larÄ±n derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, ÅŸehide Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) mensuplarÄ±na ve TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ± askerlere de acil ÅŸifa dileÄŸinde bulunuldu.

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