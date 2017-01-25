El Bab'da bir asker ÅŸehit

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n Kabr el Mukri bÃ¶lgesinde DEAÅž mensuplarÄ± ile yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda, 1 asker ÅŸehit oldu, 5 asker yaralandÄ±.
AÃ§Ä±klamada, yaralÄ±larÄ±n derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, ÅŸehide Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) mensuplarÄ±na ve TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ± askerlere de acil ÅŸifa dileÄŸinde bulunuldu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±yla Ã¼lkenin petrolde OPEC'e olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± tekrar gÃ¼ndeme geldi
Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Rumen Radev, Ã¼lkeyi 26 Mart'ta yapÄ±lacak erken parlamento seÃ§imlerine gÃ¶tÃ¼recek geÃ§ici teknokratlar hÃ¼kÃ¼metinin kabine Ã¼yelerini aÃ§Ä±kladÄ±
Kuveyt'te ilk kez kraliyet ailesi El Sabah'Ä±n prenslerinden biri, 'tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan idam edildi
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n Kabr el Mukri bÃ¶lgesinde, DEAÅž'lÄ±lar ile yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 5 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BrÃ¼ksel'de 32 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 300 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganlarÄ±n, Ã¼st dÃ¼zey kiÅŸileri kaÃ§Ä±rmayÄ± iÃ§eren gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸine dair ses dosyasÄ± bulundu.
Suudi Arabistan, ABD'den satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± F15-SA uÃ§aklarÄ±ndan teslim aldÄ±ÄŸÄ± ilk partiyi, hava kuvvetleri filosuna ekleyerek kullanmaya baÅŸladÄ±
AKPM Genel Kurulu, "'Gazze'de insani kriz" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda, Ä°srail ve MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan 9 yÄ±ldan bu yana Gazze'ye uygulanan ablukayla ilgili tasarÄ±yÄ± oylayarak kabul etti
Suudi Arabistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, bazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nda eski Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Adil Sirac Merdad'a ait olduÄŸu iddia edilen ifadeleri yalanladÄ±
Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Zabul vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 36 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Åžam'Ä±n Arbin beldesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 sivil yaralandÄ±
Ã‡ipras, bir avroluk bile ek tedbir uygulayamayacaklarÄ±nÄ± belirterek kreditÃ¶rlere teoki gÃ¶sterdi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Chunying MoÄŸolistan hÃ¼kÃ¼metinin Dalay Lama'nÄ±n bu Ã¼lkeyi ziyaret etmesine izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
AB Komisyonu, bazÄ± Ã¼ye Ã¼lkelerin Schengen'i askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± uygulamanÄ±n 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "TÃ¼m Ã¼yelere, yÃ¼zde 2 harcama hedefine uymalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" dedi
Avustralya'da Avustralya GÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlanan iki baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± afiÅŸi panosuna koyan Canberra Tiyatro Merkezi bombalanmakla tehdit edildi
Fransa Ä°slam VakfÄ±nÄ±n kuruluÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bir yandan da MÃ¼slÃ¼manlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor imajÄ± verilirken, diÄŸer taraftan onlarÄ±n haberi olmaksÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sadece kendi istedikleri istikamette sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.