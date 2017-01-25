19:46, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Merhum siyasi liderler sistem deÄŸiÅŸikliÄŸini savunmuÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'de yeni bir sistem kurulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar geÃ§miÅŸte de birÃ§ok siyasi lider tarafÄ±ndan gÃ¼ndeme getirilmiÅŸti.

8. CumhurbaÅŸkanÄ± merhum Turgut Ã–zalÂ ile 9. CumhurbaÅŸkanÄ± merhum SÃ¼leyman Demirel, eski baÅŸbakanlardan merhum Necmettin Erbakan ile eski MHP Genel BaÅŸkanÄ± merhum Alparslan TÃ¼rkeÅŸ, yÄ±llar Ã¶nce sistem deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini kamuoyuyla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Parlamenter sistemin iÅŸlemediÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde birleÅŸen merhum liderler, o dÃ¶nem getirilmesi gereken sistemin "baÅŸkanlÄ±k" olduÄŸuna iÅŸaret etmiÅŸti. Bu aÃ§Ä±klamalar, sistem deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilmesi gerektiÄŸi noktasÄ±nda TÃ¼rkiye'yi yÃ¶neten siyasi liderlerin hemfikir olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti.

Ã–ZAL: BAÅžKANLIK SÄ°STEMÄ°NDE KUVVETLER AYRIMI VAR, KESÄ°N OLARAK

8. CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zal, sistem deÄŸiÅŸikliÄŸini savunan isimler arasÄ±ndaydÄ±. Ã–zal, gazeteci merhum Mehmet Ali Birand'Ä±n 32. GÃ¼n programÄ±nda konuya iliÅŸkin, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulunmuÅŸtu:

"BaÅŸkanlÄ±k sistemi diyorum ben, baÅŸkanlÄ±k sistemi tabii Fransa gibi deÄŸil daha Ã§ok Amerika'ya yakÄ±n. Sebebini ÅŸÃ¶yle tahlil ediyorum; bakanlarÄ±n benim kanaatime gÃ¶re bizim tecrÃ¼belerimize gÃ¶re parlamento dÄ±ÅŸÄ±ndan olmasÄ± lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 6 senelik parlamento hayatÄ±mda ÅŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Bakanlarla milletvekilleri arasÄ±na devamlÄ± problem giriyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bakanÄ±n da milletvekilinin de seÃ§im kaygÄ±sÄ± vardÄ±r. AynÄ± yerde veya aynÄ± grupta olmadÄ±klarÄ± takdirde birbirlerine zÄ±t hareketler yapÄ±yorlar ve dejenerasyon baÅŸlÄ±yor."

Birand'Ä±n, "Bir taraftan da tek adamlÄ±k tehlikesi var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸu anda Meclis'te bir denetim var" sÃ¶zleri Ã¼zerine ise Ã–zal, ÅŸÃ¶yle karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti:

"HayÄ±r, bugÃ¼n bir denetim yok. Ben tam aksini iddia ediyorum. Neden? Ã‡Ã¼nkÃ¼ hÃ¼kÃ¼met koalisyon da olsa tek parti hÃ¼kÃ¼meti de olsa Meclise hakim oluyor. Meclisten hiÃ§bir araÅŸtÄ±rmayÄ± veya ÅŸeyi geÃ§irtmeyebilir isterse. Ã‡ok rahatlÄ±kla. Halbuki baÅŸkanlÄ±k sisteminde kuvvetler ayrÄ±mÄ± var, kesin olarak. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir denge vardÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kuvveti vardÄ±r, icra olarak, icra odur. Buna mukabil meclisin de yetkileri vardÄ±r. Meclis bu sefer tam kontrol yetkisini yapar."

DEMÄ°REL: SÄ°STEMDE DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K YAPMAMIZ LAZIM

9. CumhurbaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman DemirelÂ de 2006 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir konferansta temsili sistemin iÅŸlemediÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Konferansta "baÅŸkanlÄ±k sistemi"nin olmasÄ± gerektiÄŸini belirten Demirel, kendisine yÃ¶neltilen "Ä°Ã§inizde ukde olarak kalan hizmetler nelerdir?" sorusuna, ÅŸu sÃ¶zlerle yanÄ±t vermiÅŸti:

"Benim iÃ§imde kalan ukdeler... Ä°sterdim ki siyaseten TÃ¼rkiye, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§sin. Ben isterdim ki TÃ¼rkiye dar bÃ¶lge seÃ§imine gitsin. Neden dar bÃ¶lge seÃ§imine gitsin? Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ä°stanbul'un 70 tane milletvekili var, kaÃ§ tanesini tanÄ±yorsunuz? Halktan kopuk bir Cumhuriyet olmaz. Sistem iÅŸlemiyor, temsili sistem iÅŸlemiyor. Ben isterdim ki bunu yapabilelim, yapamadÄ±k. Ben aslÄ±nda isterdim ki TÃ¼rkiyeâ€™de baÅŸkanlÄ±k sistemini yapalÄ±m. Ä°Ã§imde ukdedir yapamadÄ±k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ devlet bÃ¼yÃ¼k, Ã¼lke bÃ¼yÃ¼k, halk Ã§ok dinamik. Biz bu Ã¼lkeyi idare edemiyoruz. Ãœlkeyi idare edememe gelip giden hÃ¼kÃ¼metlerin kusuru da olabilir, iÃ§inde vardÄ±r ama genelde sistemde deÄŸiÅŸiklik yapmamÄ±z lazÄ±m.''

ERBAKAN, PARTÄ°LERÄ°NÄ°N PROGRAMINDA GÃœNDEME GETÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

Eski baÅŸbakanlardan merhumÂ Necmettin Erbakan'Ä±n genel baÅŸkanÄ± olduÄŸu Milli Nizam Partisi (MNP) ve Milli Selamet Partisi'nin (MSP) programlarÄ±nda baÅŸkanlÄ±k sistemine yer verilmiÅŸti.

MNP'nin programÄ±nda, "Daha hÄ±zlÄ± kalkÄ±nmaya mecbur olan TÃ¼rkiyemizde devlet hizmetlerinin verimli, sÃ¼ratli ve kudretli yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilmesi ve anayasamÄ±zÄ±n bÃ¼nyemize intibakÄ± bakÄ±mÄ±ndan daha mÃ¼tekamil bir yapÄ±ya kavuÅŸturulmasÄ± ve tatbikattaki aksaklÄ±klarÄ±n giderilmesi iÃ§in baÅŸkanlÄ±k sisteminin getirilmesini zaruri gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°cra organÄ±nÄ±n daha kudretli olmasÄ± ve sÃ¼ratli Ã§alÄ±ÅŸabilmesi iÃ§in reisicumhurun tek dereceli olarak halk tarafÄ±ndan seÃ§ilmesi ve icrai organÄ±n dÃ¼zeninin baÅŸkanlÄ±k sistemine gÃ¶re tanziminin yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir." deÄŸerlendirmesinde bulunulmuÅŸtu.

MSP'nin seÃ§im beyannamesinde ise sistem deÄŸiÅŸikliÄŸine yÃ¶nelik, ÅŸunlar aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±:

"Devletin Åžekli: Milletimizin gaye edindiÄŸi bÃ¼yÃ¼k maddi ve manevi kalkÄ±nma hareketlerinde gereken sÃ¼ratin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in, devlet mekanizmasÄ±nÄ±n ve teÅŸrii organlarÄ±n milli azim, irade ve sÃ¼rati tecelli ettirecek vasÄ±fta olmasÄ± ÅŸarttÄ±r. Devlet ve hÃ¼kÃ¼met yÃ¶netiminin aÄŸÄ±r iÅŸlemesi ve millet arzu ve iradesinden uzaklaÅŸarak milletin kalkÄ±nma ÅŸevk ve azmini kÄ±racak durumlara dÃ¼ÅŸmesi bugÃ¼ne kadar geÃ§en kalkÄ±nma Ã§abalarÄ±nÄ± randÄ±mansÄ±z bÄ±rakan sebeplerdendir.

Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olan baÅŸbakanlÄ±k birleÅŸtirilecek, icraya kuvvet, sÃ¼rat ve mÃ¼essiriyet saÄŸlanacaktÄ±r. BaÅŸkanÄ± tek dereceli olarak millet seÃ§ecektir. BÃ¶ylece millet devlet kaynaÅŸmasÄ± ve bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesi kendiliÄŸinden doÄŸacak ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi mevzusunda rejimimizi yÄ±pratan iÃ§ ve dÄ±ÅŸ spekÃ¼lasyonlara imkan kalmayacaktÄ±r."

TÃœRKEÅž: TARÄ°H VE TÃ–REMÄ°ZE UYGUN OLARAK BAÅžKANLIK SÄ°STEMÄ°NÄ° SAVUNUYORUZ"

EskiÂ MHP Genel BaÅŸkanÄ± merhum Alparslan TÃ¼rkeÅŸ, sistem deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine 1979 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mlanan "Temel GÃ¶rÃ¼ÅŸler" adlÄ± kitabÄ±nda yer vermiÅŸti.

TÃ¼rkeÅŸ, kitabÄ±n, "GÃ¼Ã§lÃ¼ Ä°ktidar GÃ¼Ã§lÃ¼ Ä°rade, Tek BaÅŸkan Tek Meclis Sistemi" baÅŸlÄ±klÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±:

"MilliyetÃ§i Hareket, tek baÅŸkan, tek meclis sistemini savunur. Ã‡aÄŸÄ±mÄ±z kuvvetli, adil ve hÄ±zlÄ± icra Ã§aÄŸÄ±dÄ±r. TÃ¼rk milleti, dÃ¼nya imparatorluklarÄ± kurduÄŸu devirlerde kuvvetli, adil ve hÄ±zlÄ± icra sistemini uygulamÄ±ÅŸtÄ±r, kuvvetli ve hÄ±zlÄ± icra, icra gÃ¼cÃ¼nÃ¼n tek elde toplanmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bunun iÃ§in tarih ve tÃ¶remize uygun olarak baÅŸkanlÄ±k sistemini savunuyoruz. Ä°crayÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸbakanlÄ±k olarak ikiye bÃ¶lemeyiz. Her konuda bÃ¼tÃ¼nleÅŸmeci olduÄŸumuza gÃ¶re, icranÄ±n baÅŸÄ±nda da bÃ¼tÃ¼nleÅŸmeci olmalÄ±yÄ±z. TÃ¼rk tarih felsefesi ve tarihinde icra organÄ± hiÃ§bir zaman bÃ¶lÃ¼nmemiÅŸ, yani tek bir baÅŸkan tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. MilliyetÃ§i TÃ¼rkiye'de de demokratik milli cumhuriyet ilkesi iÃ§inde baÅŸkan, TÃ¼rk milletinin yÃ¼rÃ¼tme organÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ± olacaktÄ±r. Tek baÅŸkan sistemine uygun olarak yasama organÄ± yÃ¶nÃ¼nden de tek meclis sistemini savunuyoruz. Avrupa krallÄ±k veya federal devlet rejimlerinin bir mirasÄ± olan senatonun, millet meclisi yanÄ±nda yasama iÅŸlerini geciktirici bir hÃ¼viyet taÅŸÄ±masÄ± dolayÄ±sÄ±yla kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz."

BBP LÄ°DERÄ° MERHUM YAZICIOÄžLU

Eski BBP Genel BaÅŸkanÄ± merhumÂ Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸluÂ da bir rÃ¶portajÄ±nda cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n halk tarafÄ±ndan seÃ§ilmesini savunduklarÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

YazÄ±cÄ±oÄŸlu, sistem deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, ÅŸunlarÄ± kaydetmiÅŸti:

"Parlamenter sisteme gÃ¶re cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetkileri Ã§ok fazla. BaÅŸkanlÄ±k sistemine gÃ¶re yetkileri Ã§ok az. Bunu da yerli yerine oturtmak gerekiyor. Tercih yapÄ±lmalÄ±. BaÅŸkanlÄ±k sistemi mi, parlamenter sistem mi? Biz baÅŸkanlÄ±k sistemini savunuyoruz."