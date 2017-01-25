20:01, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Kuveyt'te ilk kez bir prens idam edildi





Kuveyt'te ilk kez kraliyet ailesi El Sabah'Ä±n prenslerinden biri, 'tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan idam edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuveyt kraliyet ailesi El Sabah'Ä±n prenslerinden birinin, 'tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan idam edildiÄŸi bildirildi. Â Kuveyt devlet ajansÄ± KUNA'nÄ±n bildirdiÄŸine gÃ¶re bu infaz, Kuveyt'te bir kraliyet ailesi Ã¼yesine verilen ilk idam cezasÄ± oldu. Prens Faysal Abdullah El Caber El Sabah, Kuveyt merkez cezaevinde infaz edildi.Â



El Sabah'Ä±n suÃ§unun, 'tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rme' ile 'ruhsatsÄ±z silah ve mÃ¼himmat bulundurma' olduÄŸu belirtildi. Prens, 2010 yÄ±lÄ±nda bir baÅŸka prens olan kuzenini Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan mahkum edilmiÅŸti. Â

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