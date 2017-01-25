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20:01, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Kuveyt'te ilk kez bir prens idam edildi
Kuveyt'te ilk kez bir prens idam edildi

Kuveyt'te ilk kez kraliyet ailesi El Sabah'Ä±n prenslerinden biri, 'tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan idam edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuveyt kraliyet ailesi El Sabah'Ä±n prenslerinden birinin, 'tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan idam edildiÄŸi bildirildi.
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Kuveyt devlet ajansÄ± KUNA'nÄ±n bildirdiÄŸine gÃ¶re bu infaz, Kuveyt'te bir kraliyet ailesi Ã¼yesine verilen ilk idam cezasÄ± oldu. Prens Faysal Abdullah El Caber El Sabah, Kuveyt merkez cezaevinde infaz edildi.Â 

El Sabah'Ä±n suÃ§unun, 'tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rme' ile 'ruhsatsÄ±z silah ve mÃ¼himmat bulundurma' olduÄŸu belirtildi. Prens, 2010 yÄ±lÄ±nda bir baÅŸka prens olan kuzenini Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan mahkum edilmiÅŸti.

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Ä°lgili Konular El Sabah kuveyt
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