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Lavrov'dan Türkiye ve İran ilişkilerine dair açıklama
Lavrov'dan Türkiye ve İran ilişkilerine dair açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Türkiye, İran ve bölgedeki diğer ülkelerle Suriye’deki durumun istikrara kavuşması için işbirliğini güçlendireceğini bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Türkiye, İran ve bölgedeki diğer ülkelerle Suriye’deki durumun istikrara kavuşması için işbirliğini güçlendireceğini bildirdi.

Lavrov, Duma toplantısında yaptığı açıklamada, “Suriye krizinin önemli sorunlarını çözmek için Türkiye, İran ve bölgenin diğer ülkeleriyle işbirliğini güçlendiriyoruz. Askeri hat başta olmak üzere ortak çabalarımız sayesinde Halep’i teröristlerden temizlemeyi, daha sonra 29 Aralık 2016 tarihindeki anlaşmaya dayanarak ateşkes rejimini uygulamayı başardık” ifadesini kullandı.

Lavrov, terörle etkili mücadelenin, Orta Doğu’da istikrar sağlamadan ve krizin barışçıl çözümü metin edilmeden mümkün olmadığını belirtti.

 



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