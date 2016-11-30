Lavrov'dan Türkiye ve İran ilişkilerine dair açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan konumu ile son dönemde ekonomi alanında çok önemli ilerlemeler kaydetti, adeta bir başarı hikayesi yazdı" dedi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Türkiye, İran ve bölgedeki diğer ülkelerle Suriye’deki durumun istikrara kavuşması için işbirliğini güçlendireceğini bildirdi
Türkiye'de yeni bir sistem kurulmasına yönelik çalışmalar geçmişte de birçok siyasi lider tarafından gündeme getirilmişti
AK Parti, nisan ayından yapılması planlanan referandum öncesi Genel Merkez'de toplantılar düzenleyerek, hem cumhurbaşkanlığı sistemini anlatıyor hem de yürütülecek kampanyaya ilişkin teşkilatı bilgilendiriyor
Bitlis'te PKK'ya yönelik düzenlenen "Şehit Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu'nda 6 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
İstanbul'daki FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan, 19 asker hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi
Sağlık Bakanlığınca gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için ülke genelinde uygulamaya konulan "Hızlı Antijen Testi" Erzurum'daki hastanelerde de uygulamaya başlandı
Özgecan'ın katillerinin öldürülmesi ile ilgili davada katil zanlısı hükümlü sanık Gültekin Alan dışındaki 5 sanığın tahliyesine karar verildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin operasyonuyla PKK sorumlusu Ahmet K. yakalandı
İstanbul'da bir plastik fabrikasında, ham maddelerin etkileşimi sonucu meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından yangın çıktı
Altındağ ilçesinde yıkım çalışmasında görevli polislere otomatik silahlarla ateş edildi
AK Partililer bir konuşması sebebiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan hakkında 140 bin lira manevi tazminat davası açtı.
İstanbul'da hava şartları nedeniyle uçak seferleri yüzde 20 azaltıldı
Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi
Çeşitli illerdeki askeri birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcıları ile iş makinelerinden oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı
Referandumda hayır oyu vereceklerini açıklayan Karamollaoğlu, gerginlik oluşmaması için referandum sürecinde herhangi bir kampanya yapmayacaklarını söyledi