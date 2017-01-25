20:15, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Bulgaristan'da yeni hÃ¼kÃ¼met belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'daÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â basÄ±n merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸbakan Prof. Ognyan Gercikov'un kabinesi dÃ¶rdÃ¼ baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± olmak Ã¼zere 19 bakandan oluÅŸacak ve geÃ§iciÂ kabineÂ Ã¼yeleri 27 Ocak'ta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlenecek tÃ¶renle halka takdim edildikten sonra gÃ¶reve baÅŸlayacak.

GeÃ§ici teknokratlar hÃ¼kÃ¼metinin listesi ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:

"BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ä°lko Semerciev, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°Ã§ DÃ¼zen, GÃ¼venlik ve Savunma BakanÄ± Stefan Yanev, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Avrupa FonlarÄ± BaÅŸkanÄ± Malina Krumova, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Bulgaristan'Ä±n 2018 yÄ±lÄ±ndaki Avrupa BirliÄŸi DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na HazÄ±rlÄ±klarÄ±ndan Sorumlu BakanÄ± Denitza Zlateva, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Plamen Uzunov, Maliye BakanÄ± Kiril Ananiev, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal BakanÄ± GÄ±lÄ±b Donev, BÃ¶lgesel GeliÅŸtirme ve Ä°skan BakanÄ± Spas Popnikolov, EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Nikolay Denkov, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Radi Naydenov, Adalet BakanÄ± Mariye Pavlova, KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± RaÅŸko Mladenov, Ã‡evre ve Sular BakanÄ± Ä°rina Kostova, TarÄ±m ve GÄ±da BakanÄ± Hristo Bozukov, UlaÅŸtÄ±rma, BiliÅŸim Teknolojileri ve HaberleÅŸme BakanÄ± Hristo Aleksiev, Ekonomi BakanÄ± Teodor Sedlarski, Enerji BakanÄ± Nikolay Pavlov, Turizm BakanÄ± Stela Baltova, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Daniela DaÅŸeva"