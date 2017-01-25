20:34, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye ekonomi alanÄ±nda bir baÅŸarÄ± hikayesi yazdÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye, Asya ile Avrupa'yÄ± birbirine baÄŸlayan konumu ile son dÃ¶nemde ekonomi alanÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli ilerlemeler kaydetti, adeta bir baÅŸarÄ± hikayesi yazdÄ±" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan,Â MadagaskarÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Hery RajaonarimampianinaÂ ile Ivato UluslararasÄ± Konferans Merkezi'nde DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulunun (DEÄ°K) organize ettiÄŸi TÃ¼rkiye-Madagaskar Ä°ÅŸ Forumu'nda iÅŸ adamlarÄ±na hitap etti. DoÄŸu Afrika'nÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ±, dÃ¼nyanÄ±n 8. kÄ±tasÄ± olarak da kabul edilen, eÅŸsiz tabiat gÃ¼zellikleriyle herkesi kendine hayran bÄ±rakan Madagaskar'da bulunmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren ErdoÄŸan, "Bu gÃ¼zel Ã¼lkeyi ziyaret eden ilk TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± olmaktan ayrÄ±ca bÃ¼yÃ¼k bir onur duyuyorum. Bu tarihi ziyaretin ve TÃ¼rkiye-Madagastar Ä°ÅŸ Forumu'nun Ã¼lkelerimiz ve iÅŸ adamlarÄ±mÄ±z iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum." diye konuÅŸtu. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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