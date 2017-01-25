ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye ekonomi alanÄ±nda bir baÅŸarÄ± hikayesi yazdÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan,Â MadagaskarÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Hery RajaonarimampianinaÂ ile Ivato UluslararasÄ± Konferans Merkezi'nde DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulunun (DEÄ°K) organize ettiÄŸi TÃ¼rkiye-Madagaskar Ä°ÅŸ Forumu'nda iÅŸ adamlarÄ±na hitap etti.
DoÄŸu Afrika'nÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ±, dÃ¼nyanÄ±n 8. kÄ±tasÄ± olarak da kabul edilen, eÅŸsiz tabiat gÃ¼zellikleriyle herkesi kendine hayran bÄ±rakan Madagaskar'da bulunmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren ErdoÄŸan, "Bu gÃ¼zel Ã¼lkeyi ziyaret eden ilk TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± olmaktan ayrÄ±ca bÃ¼yÃ¼k bir onur duyuyorum. Bu tarihi ziyaretin ve TÃ¼rkiye-Madagastar Ä°ÅŸ Forumu'nun Ã¼lkelerimiz ve iÅŸ adamlarÄ±mÄ±z iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum." diye konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye, Asya ile Avrupa'yÄ± birbirine baÄŸlayan konumu ile son dÃ¶nemde ekonomi alanÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli ilerlemeler kaydetti, adeta bir baÅŸarÄ± hikayesi yazdÄ±" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Moskovaâ€™nÄ±n TÃ¼rkiye, Ä°ran ve bÃ¶lgedeki diÄŸer Ã¼lkelerle Suriyeâ€™deki durumun istikrara kavuÅŸmasÄ± iÃ§in iÅŸbirliÄŸini gÃ¼Ã§lendireceÄŸini bildirdi
TÃ¼rkiye'de yeni bir sistem kurulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar geÃ§miÅŸte de birÃ§ok siyasi lider tarafÄ±ndan gÃ¼ndeme getirilmiÅŸti
AK Parti, nisan ayÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan referandum Ã¶ncesi Genel Merkez'de toplantÄ±lar dÃ¼zenleyerek, hem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini anlatÄ±yor hem de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek kampanyaya iliÅŸkin teÅŸkilatÄ± bilgilendiriyor
Bitlis'te PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen "Åžehit Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma Operasyonu'nda 6 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Ä°stanbul'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "ByLock" kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle tutuklanan, 19 asker hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in Ã¼lke genelinde uygulamaya konulan "HÄ±zlÄ± Antijen Testi" Erzurum'daki hastanelerde de uygulamaya baÅŸlandÄ±
Ã–zgecan'Ä±n katillerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ile ilgili davada katil zanlÄ±sÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ sanÄ±k GÃ¼ltekin Alan dÄ±ÅŸÄ±ndaki 5 sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine karar verildi
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ekiplerinin operasyonuyla PKK sorumlusu Ahmet K. yakalandÄ±
Ä°stanbul'da bir plastik fabrikasÄ±nda, ham maddelerin etkileÅŸimi sonucu meydana geldiÄŸi deÄŸerlendirilen patlamanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esinde yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶revli polislere otomatik silahlarla ateÅŸ edildi
AK Partililer bir konuÅŸmasÄ± sebebiyle CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan hakkÄ±nda 140 bin lira manevi tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.
Ä°stanbul'da hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle uÃ§ak seferleri yÃ¼zde 20 azaltÄ±ldÄ±
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya ait mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler ele geÃ§irildi
Ã‡eÅŸitli illerdeki askeri birliklerden gÃ¶nderilen tank, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ile iÅŸ makinelerinden oluÅŸan askeri konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
Referandumda hayÄ±r oyu vereceklerini aÃ§Ä±klayan KaramollaoÄŸlu, gerginlik oluÅŸmamasÄ± iÃ§in referandum sÃ¼recinde herhangi bir kampanya yapmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi