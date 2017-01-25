23:21, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Trump Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rme kararÄ±nÄ± imzaladÄ±





ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren kararnameye imza attÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump, "yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menleri Ã¶nlemek" ve "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak" amacÄ±ylaÂ Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvarÂ Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren kararnameyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyarette konuÅŸan Trump, aylardÄ±r Amerikan kamuoyunda tartÄ±ÅŸÄ±lan "Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesi" ile ilgili baÅŸkanlÄ±k kararnamesine imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. "AMERÄ°KA, BUGÃœNDEN Ä°TÄ°BAREN SINIRLARIN KONTROLÃœNÃœ GERÄ° ALIYOR" ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na Ã¶rÃ¼lecek duvarla yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin, insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve uyuÅŸturucu ticaretinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesinin hedeflendiÄŸini kaydeden Trump, "Amerika, bugÃ¼nden itibaren sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ geri alÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±. YaklaÅŸÄ±k 3 bin 200 kilometre uzunluÄŸunda olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len duvarÄ±n inÅŸasÄ±yla ilgili bÃ¼tÃ§enin Ã¶ncelikle federal hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Trump, bu paranÄ±n Meksika hÃ¼kÃ¼metinden tahsil edileceÄŸini dile getirdi. BirkaÃ§ ay iÃ§inde yapÄ±mÄ±na baÅŸlanmasÄ± planlanan duvarÄ±n ne kadar sÃ¼re iÃ§inde tamamlanacaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Â

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