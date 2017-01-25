Trump Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rme kararÄ±nÄ± imzaladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump, "yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menleri Ã¶nlemek" ve "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak" amacÄ±ylaÂ Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvarÂ Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren kararnameyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyarette konuÅŸan Trump, aylardÄ±r Amerikan kamuoyunda tartÄ±ÅŸÄ±lan "Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesi" ile ilgili baÅŸkanlÄ±k kararnamesine imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na Ã¶rÃ¼lecek duvarla yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin, insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve uyuÅŸturucu ticaretinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesinin hedeflendiÄŸini kaydeden Trump, "Amerika, bugÃ¼nden itibaren sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ geri alÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 3 bin 200 kilometre uzunluÄŸunda olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len duvarÄ±n inÅŸasÄ±yla ilgili bÃ¼tÃ§enin Ã¶ncelikle federal hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Trump, bu paranÄ±n Meksika hÃ¼kÃ¼metinden tahsil edileceÄŸini dile getirdi.
BirkaÃ§ ay iÃ§inde yapÄ±mÄ±na baÅŸlanmasÄ± planlanan duvarÄ±n ne kadar sÃ¼re iÃ§inde tamamlanacaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
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Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bazÄ± yetkilerinin parlamento ve hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi taslaÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmaya aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren kararnameye imza attÄ±
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