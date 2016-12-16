Kazakistan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine gidecek

KazakistanÂ CumhurbaÅŸkanÄ± NursultanÂ Nazarbayev, yÃ¶netim sisteminin verimliliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bazÄ± yetkilerinin parlamento ve hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶renÂ anayasaÂ deÄŸiÅŸikliÄŸi taslaÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmaya aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Devlet televizyonundan halka hitap eden CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, Ã¼lkedeki gÃ¼Ã§lÃ¼ cumhurbaÅŸkanlÄ±k kurumunun devletin kuruluÅŸ sÃ¼recindeki zorluklarÄ± aÅŸmakta baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Biz yeni devlet, yeni ekonomi, yeni toplumu kurduk." diye konuÅŸtu.
Ancak dÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸine ve toplumsal sÃ¼reÃ§lerdeki zorluklarÄ±n Kazakistan'da da arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Nazarbayev, "Åžimdiden kÃ¼resel ve bÃ¶lgesel Ã§aÄŸrÄ±lara nasÄ±l tepki gÃ¶stereceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeliyiz. Ã–nerilen reformlarÄ±n temeli iktidar yetkilerinin yeniden daÄŸÄ±tÄ±mÄ± ve genel olarak siyasi sistemin demokratikleÅŸmesinden oluÅŸuyor." ifadesini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, Ã¶nerilen reformlar kapsamÄ±nda cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ siyaset, milli gÃ¼venlik ve savunma alanlarÄ±ndaki sorumluluklarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini, sosyal, ekonomik sÃ¼reÃ§lerdeki yetkilerinin de hÃ¼kÃ¼mete devredileceÄŸini kaydetti.
HÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nda parlamentonun rolÃ¼nÃ¼ gÃ¼Ã§lendirmek gerektiÄŸini vurgulayan Nazarbayev, yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kapsamÄ±nda seÃ§imlerde kazanan partinin hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ± Ã¼zerinde belirleyici etkisi olacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Nazarbayev, sÃ¶z konusu reformlarÄ±n ileride istikrarlÄ± bir siyasi sistem oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ±, hÃ¼kÃ¼met ile parlamentonun rolÃ¼nÃ¼n gÃ¼Ã§lendirilmesinin de kÃ¼resel Ã§aÄŸrÄ±lara cevap verilmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek "Evet, bu zor bir yÃ¶netim sistemidir ancak toplumda karmaÅŸÄ±k hale gelmiÅŸtir. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bazÄ± yetkilerini devretme kararÄ±nÄ± bilinÃ§li olarak aldÄ±m ve bunu da etkin, istikrarlÄ± ve modern bir yÃ¶netim sistemini kurmak amaÃ§lÄ± yapÄ±yorum." dedi.Â
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bazÄ± yetkilerinin parlamento ve hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi taslaÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmaya aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
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