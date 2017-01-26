08:29, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da beklenen kar baÅŸladÄ±





Ä°stanbul'un batÄ±sÄ±nda saat 06.00'da baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± diÄŸer bÃ¶lgelerde baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'un batÄ± kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. ArnavutkÃ¶y ilÃ§esi HadÄ±mkÃ¶y bÃ¶lgesinde saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± kesimlerde yollarÄ±n da beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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