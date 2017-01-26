DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, imzalayacaÄŸÄ± bir kararname ile "Suriye'de halkÄ±n korunmasÄ± iÃ§in gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulmasÄ±" talimatÄ± vereceÄŸi iddia edildi.
Amerikan medyasÄ±nda yer alan ve aÃ§Ä±k kaynaklarda gÃ¶rÃ¼lebilen imzasÄ±z bir baÅŸkanlÄ±k kararname taslaÄŸÄ±nda, "Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulmasÄ±" maddesi yer aldÄ±.
"YabancÄ±larÄ±n TerÃ¶rist SaldÄ±rÄ±larÄ±ndan Ãœlkeyi Korumak" baÅŸlÄ±klÄ± taslaÄŸÄ±n altÄ±ncÄ± maddesinde "Suriye halkÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulmasÄ±" Ã¶neriliyor.
Taslak metinde ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Suriye'de ve komÅŸu Ã¼lkelerde gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in 3 ay iÃ§inde taslak bir plan hazÄ±rlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulunan bir Pentagon yetkilisi ise konuya temkinli yaklaÅŸarak "sÃ¶z konusu taslaÄŸÄ± teyit edemeyeceklerini" ve "henÃ¼z kendilerine iletilmiÅŸ bir kararÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Trump, Ã¶nceki hafta Ä°ngiltere'nin The Times ve Almanya'nÄ±n Bild gazetelerine OrtadoÄŸu'ya iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunmuÅŸ, "Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturmalÄ±ydÄ±k. Ã–yle yapmÄ±ÅŸ olsaydÄ±k (mÃ¼lteci krizi) Ã§ok daha ucuza mal olurdu." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
AynÄ± taslak kararnamede, mÃ¼lteci ve gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkeye kabulÃ¼ ile ilgili yeni dÃ¼zenleme ve prosedÃ¼rler de dikkati Ã§ekti.
Taslak kararname Suriye'den ikinci talimata kadar mÃ¼lteci kabulÃ¼nÃ¼ bloke ederken diÄŸer Ã¼lkelerden de 120 gÃ¼n boyunca herhangi bir mÃ¼lteci kabulÃ¼nÃ¼n yapÄ±lmamasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
Belirtilen sÃ¼re tamamlandÄ±ktan sonra ise sadece Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ortak onay verdiÄŸi Ã¼lkelerden mÃ¼lteci kabul edilmeye baÅŸlanacak.
Taslakta, bir Ã¶nceki ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama dÃ¶neminde 110 bin olan yÄ±llÄ±k mÃ¼lteci kabul Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 50 bine indirildiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
OnaylanmasÄ± halinde sÃ¶z konusu kararname kapsamÄ±nda 30 gÃ¼n sÃ¼resince Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen'den gelenler, hangi vize veya belgeleri olursa olsun ABD'ye alÄ±nmayacak.
Ä°nsan haklarÄ± ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler konusunda hakkÄ±nda "Ã¶zel kaygÄ±" duyulan Ã¼lkeler listesinde yer alan Ã¼lkelerin vize iÅŸlemleri 60 gÃ¼n askÄ±ya alÄ±nacak. Bu sÃ¼reden sonra Ä°Ã§ GÃ¼venlik ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ulusal istihbarattan istenen bilgileri temin etme konusunda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmayan Ã¼lkelerin vatandaÅŸlarÄ± ABD'ye giremeyecek.
Taslak kararnameye gÃ¶re, ABD'ye gelen veya gelecek bÃ¼tÃ¼n yabancÄ±lar iÃ§in biyometrik giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ takip sistemi kurulacak. Benzer ÅŸekilde 38 Ã¼lkeye uygulanan vize muafiyeti programÄ± sÃ¼resiz olarak askÄ±ya alÄ±nÄ±p karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸmalarÄ±n "karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak uygulanÄ±p uygulanmadÄ±ÄŸÄ±" incelenecek.
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Trump'un kararname ile "Suriye'de halkÄ±n korunmasÄ± iÃ§in gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulmasÄ±" talimatÄ± vereceÄŸi iddia edildi.
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