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09:08, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe
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08:38, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Afrika seyahatini tamamladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Afrika seyahatini tamamladÄ±

ErdoÄŸan, Ã¼Ã§ Ã¼lkeyi kapsayan DoÄŸu Afrika turunu tamamlayarak Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile Ankara'ya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¼Ã§ Ã¼lkeyi kapsayan DoÄŸu Afrika turunu tamamlayarak Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 07.11'de Ankara'ya geldi.

ErdoÄŸan'Ä± EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan DoÄŸan, Ankara Valisi Ercan Topaca, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut Karaaslan ile diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak da Ankara'ya geldi.



Ä°lgili Konular CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Afrika
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