GÃ¼ncelleme: 08:42, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

SeÃ§ime dokuz parti katÄ±labilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK), milletvekili, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, belediye meclisi ve il genel meclisi Ã¼yelikleri seÃ§imlerine katÄ±labilme yeterliliÄŸine sahip siyasi partileri belirledi.

YSK Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararÄ±nda, 298 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun'un 14. maddesinin 11. bendi ile 2820 sayÄ±lÄ± Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. ve 36. maddelerine gÃ¶re 1 Ocak'tan en az 6 ay Ã¶ncesi itibarÄ±yla illerin en az yarÄ±sÄ±nda teÅŸkilat kurduklarÄ± ve bÃ¼yÃ¼k kongrelerini yaptÄ±klarÄ± saptanan 9 partinin seÃ§imlere katÄ±lma yeterliliÄŸi bulunduÄŸu bildirildi.

Bu partilerin alfabetik sÄ±rayla Adalet ve KalkÄ±nma Partisi, BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye Partisi, BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, HalklarÄ±n Demokrasi Partisi, HÃ¼r Dava Partisi, MilliyetÃ§i Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduÄŸu belirtildi.

DiÄŸer partilerin ise genel kongre veya teÅŸkilatlanma ÅŸartÄ±nÄ±Â yerine getiremedikleri, dolayÄ±sÄ±yla 298 sayÄ±lÄ± kanunun 14. maddesinin 11. bendinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi kaydedildi.