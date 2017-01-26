08:49, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

YSK'dan referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK), anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda bir sandÄ±kta oy kullanacak seÃ§men sayÄ±sÄ±nÄ± belirledi.

YSK'nÄ±n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararÄ±na gÃ¶re, halk oylamasÄ±nda bir sandÄ±k bÃ¶lgesinde, mezra gibi toplu yerleÅŸim birimlerinde ve 298 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun'un 5. maddesinde sandÄ±k bÃ¶lgesi oluÅŸturulma iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda teÅŸkil edilen sandÄ±k bÃ¶lgelerinde oy kullanacak seÃ§men sayÄ±sÄ± 410-415 olacak. KÃ¶ylerde ise seÃ§men sayÄ±sÄ±nÄ±n 415'i aÅŸmamasÄ± halinde bir sandÄ±kta oy kullanÄ±labilecek.

Kararda, halk oylamasÄ± sÃ¼recinin kÄ±sa olmasÄ± nedeniyle herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesi iÃ§in Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HakkÄ±ndaki Kanun'un Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ± beklenilmeksizin bir sandÄ±kta oy kullanacak seÃ§men sayÄ±sÄ±nÄ±n belirlenmesinin gerekli gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin Halkoyuna SunulmasÄ± HakkÄ±nda Kanun'un 2. maddesinde, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin halkoylamasÄ±, ilgili Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Kanununun Resmi Gazetede yayÄ±mÄ±nÄ± takip eden altmÄ±ÅŸÄ±ncÄ± gÃ¼nden sonraki ilk pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lÄ±r." hÃ¼kmÃ¼ yer alÄ±yor.