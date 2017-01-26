08:51, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Meksika ABD'ye duvar parasÄ± Ã¶demeyecek





Mesika lideri Nieto, ABD'ye duvar inÅŸasÄ± iÃ§in Trump'un istediÄŸi parayÄ± Ã¶demeyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±

Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n iki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±na Ã¶rdÃ¼receÄŸi duvarÄ±n parasÄ±nÄ± Ã¶demeyeceklerini sÃ¶yledi. Nieto, Trump'Ä±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren kararnameyi imzalamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video mesajda, Meksika'nÄ±n engellere ve duvarlara inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Trump'Ä±n bu kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. "Defalarca sÃ¶yledim, Meksika hiÃ§bir duvar iÃ§in para Ã¶demeyecek." diyen Nieto, Devlet BaÅŸkanÄ± olarak Meksika ve MeksikalÄ±larÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± savunacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Nieto, "Meksika, Amerikan halkÄ±na dostluÄŸunu, hÃ¼kÃ¼metine ise anlaÅŸmaya varma arzusunu sunuyor." ifadesini kullandÄ±. Devlet BaÅŸkanÄ± Nieto, 31 Ocak'ta Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in Washington'a yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal edip etmeyeceÄŸine iliÅŸkin herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. Muhalefet partisinin yÃ¶neticileri ise Nieto'ya Beyaz Saray ziyaretini iptal etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

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