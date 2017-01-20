08:54, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Trump BM fonlarÄ±nÄ± da kesecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve diÄŸer uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlere verdiÄŸi fon desteÄŸini en az yÃ¼zde 40 azaltacaÄŸÄ± ve bazÄ± Ã§ok taraflÄ± anlaÅŸmalarÄ± feshedeceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

New York Times'Ä±n Trump'Ä±n imzalamasÄ±nÄ± bekleyen taslak bir kararnameye dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, kriterleri karÅŸÄ±lamayan BM kuruluÅŸlarÄ± ve diÄŸer uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlere fon desteÄŸinin kesileceÄŸi belirtildi.

Kriterler arasÄ±nda Filistin'e ve Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne tam Ã¼yelik veren, kÃ¼rtajÄ± destekleyen ve Ä°ran ve Kuzey Kore'ye yaptÄ±rÄ±mlarÄ± engelleyen faaliyet ya da programlarÄ± destekleyen Ã¶rgÃ¼tlere fon desteÄŸinin kesileceÄŸi yer alÄ±yor.

Trump'Ä±n kararnameyi imzalamasÄ± ve BM'ye en fazla kaynak aktaran Ã¼lkelerden ABD'nin fon desteÄŸinin kesilmesinin BM'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ciddi bir ÅŸekilde etkilemesinden endiÅŸe duyuluyor.