Trump BM fonlarÄ±nÄ± da kesecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve diÄŸer uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlere verdiÄŸi fon desteÄŸini en az yÃ¼zde 40 azaltacaÄŸÄ± ve bazÄ± Ã§ok taraflÄ± anlaÅŸmalarÄ± feshedeceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
New York Times'Ä±n Trump'Ä±n imzalamasÄ±nÄ± bekleyen taslak bir kararnameye dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, kriterleri karÅŸÄ±lamayan BM kuruluÅŸlarÄ± ve diÄŸer uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlere fon desteÄŸinin kesileceÄŸi belirtildi.
Kriterler arasÄ±nda Filistin'e ve Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne tam Ã¼yelik veren, kÃ¼rtajÄ± destekleyen ve Ä°ran ve Kuzey Kore'ye yaptÄ±rÄ±mlarÄ± engelleyen faaliyet ya da programlarÄ± destekleyen Ã¶rgÃ¼tlere fon desteÄŸinin kesileceÄŸi yer alÄ±yor.
Trump'Ä±n kararnameyi imzalamasÄ± ve BM'ye en fazla kaynak aktaran Ã¼lkelerden ABD'nin fon desteÄŸinin kesilmesinin BM'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ciddi bir ÅŸekilde etkilemesinden endiÅŸe duyuluyor.
FARC mensuplarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde 31 Ocak'a kadar toplanma alanlarÄ±na gitmesi gerekiyor
Trump'Ä±n BM ve diÄŸer uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlere verdiÄŸi fon desteÄŸini en az yÃ¼zde 40 azaltacaÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
Mesika lideri Nieto, ABD'ye duvar inÅŸasÄ± iÃ§in Trump'un istediÄŸi parayÄ± Ã¶demeyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Trump'un kararname ile "Suriye'de halkÄ±n korunmasÄ± iÃ§in gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulmasÄ±" talimatÄ± vereceÄŸi iddia edildi.
Dikenlerle kaplÄ± kabuÄŸu ve kÃ¶tÃ¼ kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarÄ±yla cennete benzetilerek halk dilinde "cennet-cehennem meyvesi" olarak anÄ±lan duryan, kokusu nedeniyle kapalÄ± ve kamuya aÃ§Ä±k alanlarda tÃ¼ketilemiyor
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bazÄ± yetkilerinin parlamento ve hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi taslaÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmaya aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren kararnameye imza attÄ±
MÃ¼barek rejimine son veren halk devriminin sembolÃ¼ Tahrir MeydanÄ±, geÃ§en altÄ± yÄ±lda devrimi yansÄ±tan izler silinerek, Ã§ehresi deÄŸiÅŸtirilmesine raÄŸmen o gÃ¼nlerin "sessiz tanÄ±ÄŸÄ±" olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Rumen Radev, Ã¼lkeyi 26 Mart'ta yapÄ±lacak erken parlamento seÃ§imlerine gÃ¶tÃ¼recek geÃ§ici teknokratlar hÃ¼kÃ¼metinin kabine Ã¼yelerini aÃ§Ä±kladÄ±
Kuveyt'te ilk kez kraliyet ailesi El Sabah'Ä±n prenslerinden biri, 'tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan idam edildi
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n Kabr el Mukri bÃ¶lgesinde, DEAÅž'lÄ±lar ile yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 5 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BrÃ¼ksel'de 32 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 300 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganlarÄ±n, Ã¼st dÃ¼zey kiÅŸileri kaÃ§Ä±rmayÄ± iÃ§eren gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸine dair ses dosyasÄ± bulundu.
Suudi Arabistan, ABD'den satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± F15-SA uÃ§aklarÄ±ndan teslim aldÄ±ÄŸÄ± ilk partiyi, hava kuvvetleri filosuna ekleyerek kullanmaya baÅŸladÄ±
AKPM Genel Kurulu, "'Gazze'de insani kriz" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda, Ä°srail ve MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan 9 yÄ±ldan bu yana Gazze'ye uygulanan ablukayla ilgili tasarÄ±yÄ± oylayarak kabul etti
Suudi Arabistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, bazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nda eski Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Adil Sirac Merdad'a ait olduÄŸu iddia edilen ifadeleri yalanladÄ±
Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Zabul vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 36 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼