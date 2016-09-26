FARC'la anlaÅŸmada kritik 31 Ocak yaklaÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kolombiya hÃ¼kÃ¼metinin, Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) ile yapÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde FARC Ã¼yelerinin silah bÄ±rakmasÄ± amacÄ±yla belirlenen toplanma alanlarÄ±na 31 Ocak'a kadar gitmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
GeÃ§iÅŸ ve NormalleÅŸme BÃ¶lgeleri Sorumlusu Carlos Cordoba, baÅŸkentÂ Bogota'daki baÅŸkanlÄ±k sarayÄ± Casa de Narino'da gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "UmarÄ±m FARC mensuplarÄ± sÃ¶z verildiÄŸi gibi en geÃ§ 31 Ocak'ta toplanma alanlarÄ±na giderler." dedi.
HÃ¼kÃ¼metin verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tuttuÄŸunu sÃ¶yleyen Cordoba, belirlenen tarihte FARC mensuplarÄ±nÄ±n toplanma alanlarÄ±nda olmasÄ± iÃ§in tÃ¼m desteÄŸi vermeyi sÃ¼rdÃ¼receklerini vurguladÄ±.
Kolombiya basÄ±nÄ±nda, FARC lideri Rodrigo Londono'nun, "HÃ¼kÃ¼met, gerekli altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmazsa Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin bu bÃ¶lgelere varÄ±ÅŸ tarihini gÃ¶zden geÃ§irmek gerekir." aÃ§Ä±klamasÄ± yer almÄ±ÅŸtÄ±.
Bu konuda herhangi bir tarih deÄŸiÅŸikliÄŸi talebinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Cordoba, ayrÄ±ca bazÄ± alanlarda FARC mensuplarÄ±nÄ±n kalacaklarÄ± yapÄ±larÄ± kendilerinin inÅŸa etmesi iÃ§in de gerekli malzemenin temin edildiÄŸini belirtmiÅŸti.
Ãœlkede 2 Ekim 2016'da hÃ¼kÃ¼met ile FARC arasÄ±nda imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± halk oylamasÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 13 milyon KolombiyalÄ±nÄ±n oy kullandÄ±ÄŸÄ± referandumda yÃ¼zde 50,24 "hayÄ±r" cevabÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
KÃ¼ba'nÄ±n baÅŸkenti Havana'da yeniden masaya oturan taraflarÄ±n uzun gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan 12 KasÄ±m 2016'da vardÄ±ÄŸÄ± yeni barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±, 24 KasÄ±m 2016'da Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafÄ±ndan imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
NÃ¼fusu 48 milyonu aÅŸan Latin Amerika Ã¼lkesi Kolombiya'da yarÄ±m yÃ¼zyÄ±ldan fazla sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸ, 260 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kiÅŸinin gÃ¶Ã§ etmesine neden olmuÅŸtu.
FARC mensuplarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde 31 Ocak'a kadar toplanma alanlarÄ±na gitmesi gerekiyor
Trump'Ä±n BM ve diÄŸer uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlere verdiÄŸi fon desteÄŸini en az yÃ¼zde 40 azaltacaÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
Mesika lideri Nieto, ABD'ye duvar inÅŸasÄ± iÃ§in Trump'un istediÄŸi parayÄ± Ã¶demeyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Trump'un kararname ile "Suriye'de halkÄ±n korunmasÄ± iÃ§in gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulmasÄ±" talimatÄ± vereceÄŸi iddia edildi.
Dikenlerle kaplÄ± kabuÄŸu ve kÃ¶tÃ¼ kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarÄ±yla cennete benzetilerek halk dilinde "cennet-cehennem meyvesi" olarak anÄ±lan duryan, kokusu nedeniyle kapalÄ± ve kamuya aÃ§Ä±k alanlarda tÃ¼ketilemiyor
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bazÄ± yetkilerinin parlamento ve hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi taslaÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmaya aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren kararnameye imza attÄ±
MÃ¼barek rejimine son veren halk devriminin sembolÃ¼ Tahrir MeydanÄ±, geÃ§en altÄ± yÄ±lda devrimi yansÄ±tan izler silinerek, Ã§ehresi deÄŸiÅŸtirilmesine raÄŸmen o gÃ¼nlerin "sessiz tanÄ±ÄŸÄ±" olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Rumen Radev, Ã¼lkeyi 26 Mart'ta yapÄ±lacak erken parlamento seÃ§imlerine gÃ¶tÃ¼recek geÃ§ici teknokratlar hÃ¼kÃ¼metinin kabine Ã¼yelerini aÃ§Ä±kladÄ±
Kuveyt'te ilk kez kraliyet ailesi El Sabah'Ä±n prenslerinden biri, 'tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan idam edildi
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n Kabr el Mukri bÃ¶lgesinde, DEAÅž'lÄ±lar ile yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 5 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BrÃ¼ksel'de 32 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 300 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganlarÄ±n, Ã¼st dÃ¼zey kiÅŸileri kaÃ§Ä±rmayÄ± iÃ§eren gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸine dair ses dosyasÄ± bulundu.
Suudi Arabistan, ABD'den satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± F15-SA uÃ§aklarÄ±ndan teslim aldÄ±ÄŸÄ± ilk partiyi, hava kuvvetleri filosuna ekleyerek kullanmaya baÅŸladÄ±
AKPM Genel Kurulu, "'Gazze'de insani kriz" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda, Ä°srail ve MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan 9 yÄ±ldan bu yana Gazze'ye uygulanan ablukayla ilgili tasarÄ±yÄ± oylayarak kabul etti
Suudi Arabistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, bazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nda eski Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Adil Sirac Merdad'a ait olduÄŸu iddia edilen ifadeleri yalanladÄ±
Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Zabul vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 36 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼