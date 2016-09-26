GÃ¼ncelleme: 08:59, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

FARC'la anlaÅŸmada kritik 31 Ocak yaklaÅŸÄ±yor





FARC mensuplarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde 31 Ocak'a kadar toplanma alanlarÄ±na gitmesi gerekiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kolombiya hÃ¼kÃ¼metinin, Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) ile yapÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde FARC Ã¼yelerinin silah bÄ±rakmasÄ± amacÄ±yla belirlenen toplanma alanlarÄ±na 31 Ocak'a kadar gitmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. GeÃ§iÅŸ ve NormalleÅŸme BÃ¶lgeleri Sorumlusu Carlos Cordoba, baÅŸkentÂ Bogota'daki baÅŸkanlÄ±k sarayÄ± Casa de Narino'da gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "UmarÄ±m FARC mensuplarÄ± sÃ¶z verildiÄŸi gibi en geÃ§ 31 Ocak'ta toplanma alanlarÄ±na giderler." dedi. HÃ¼kÃ¼metin verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tuttuÄŸunu sÃ¶yleyen Cordoba, belirlenen tarihte FARC mensuplarÄ±nÄ±n toplanma alanlarÄ±nda olmasÄ± iÃ§in tÃ¼m desteÄŸi vermeyi sÃ¼rdÃ¼receklerini vurguladÄ±. Kolombiya basÄ±nÄ±nda, FARC lideri Rodrigo Londono'nun, "HÃ¼kÃ¼met, gerekli altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmazsa Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin bu bÃ¶lgelere varÄ±ÅŸ tarihini gÃ¶zden geÃ§irmek gerekir." aÃ§Ä±klamasÄ± yer almÄ±ÅŸtÄ±. Bu konuda herhangi bir tarih deÄŸiÅŸikliÄŸi talebinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Cordoba, ayrÄ±ca bazÄ± alanlarda FARC mensuplarÄ±nÄ±n kalacaklarÄ± yapÄ±larÄ± kendilerinin inÅŸa etmesi iÃ§in de gerekli malzemenin temin edildiÄŸini belirtmiÅŸti. Ãœlkede 2 Ekim 2016'da hÃ¼kÃ¼met ile FARC arasÄ±nda imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± halk oylamasÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 13 milyon KolombiyalÄ±nÄ±n oy kullandÄ±ÄŸÄ± referandumda yÃ¼zde 50,24 "hayÄ±r" cevabÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¼ba'nÄ±n baÅŸkenti Havana'da yeniden masaya oturan taraflarÄ±n uzun gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan 12 KasÄ±m 2016'da vardÄ±ÄŸÄ± yeni barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±, 24 KasÄ±m 2016'da Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafÄ±ndan imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. NÃ¼fusu 48 milyonu aÅŸan Latin Amerika Ã¼lkesi Kolombiya'da yarÄ±m yÃ¼zyÄ±ldan fazla sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸ, 260 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kiÅŸinin gÃ¶Ã§ etmesine neden olmuÅŸtu.

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