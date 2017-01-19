09:06, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, birini yaraladÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°srail iÅŸgal gÃ¼Ã§leri bir Filistinliyi araÃ§la eylem giriÅŸimi iddiasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼rken bir kiÅŸiyi ise silahlÄ± saldÄ±rÄ± iddiasÄ±yla yaraladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerlerinin, araÃ§la Ã§arpma eylemi giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla bir Filistinli genci vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Ä°srailÂ iÅŸgal ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bir Filistinlinin Ramallah kentinin gÃ¼neydoÄŸusundaki KoÃ§av Yakov Yahudi yerleÅŸim biriminin giriÅŸinde yer alan ve iÃ§inde Ä°srailli askerler ile vatandaÅŸlarÄ±n bulunduÄŸu otobÃ¼s duraÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±mÄ±na aracÄ±yla Ã§arptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AracÄ±n iÃ§indeki Filistinlinin elinde bÄ±Ã§aÄŸÄ±n olduÄŸu ve aracÄ±ndan inmeyi reddettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len aÃ§Ä±klamada, bunun Ã¼zerine askerler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±larak Filistinlinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. Ã–te yandan, Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinlinin Kalendiya MÃ¼lteci KampÄ±â€™nda oturan 24 yaÅŸÄ±ndaki HÃ¼seyin Salim Ebu GuÅŸ olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. BÄ°R FÄ°LSÄ°TÄ°NLÄ° DE YARALANDI Bu olaydan birkaÃ§ saat sonra ise Ä°srailÂ gÃ¼Ã§lerinin, silahlÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle bir Filistinliyi ateÅŸli silahla vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Abud beldesinde orduya baÄŸlÄ± muhafÄ±zlarÄ±n bulunduÄŸu bir alana doÄŸru silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunan Filistinlinin vurulduÄŸuÂ ifade edildi. Olay yerinde yaralÄ± FilistinliyeÂ mÃ¼dahalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, konuya iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verilmedi.Â AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca sÃ¶z konusu Filistinlinin kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§ta Carlo marka bir silah bulunduÄŸu iddia edildi.

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