09:12, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Trump'tan "Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lge" aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, milyonlarca mÃ¼ltecinin Avrupa Ã¼lkelerine alÄ±nmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir hata olduÄŸunu ifade ederek "Suriye'de kesinlikle gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturacaÄŸÄ±m." dedi.

Cuma gÃ¼nÃ¼ yemin ederek ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± olan Trump, Beyaz Saray'daki koltuÄŸuna oturduktan sonraki ilk televizyon mÃ¼lakatÄ±nÄ± ABC kanalÄ±ndanÂ David Muir'eÂ verdi.

Beyaz Saray'da gerÃ§ekleÅŸtirilen mÃ¼lakatta Trump, Suriye'de 6 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸ sonucu ortaya Ã§Ä±kan milyonlarca mÃ¼ltecinin Avrupa Ã¼lkeleri yerine "Ã¼lke iÃ§inde oluÅŸturulacak gÃ¼venli bÃ¶lgelerde" kalmalarÄ±nÄ±n daha doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± belirterekÂ "Suriye'de halk iÃ§in kesinlikle gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturacaÄŸÄ±m. Bence Avrupa, milyonlarca insanÄ±n Almanya ve diÄŸer Ã¼lkelere alÄ±nmasÄ±na izin vermekle bÃ¼yÃ¼k bir hata yaptÄ±. Åžimdi orada olan ÅŸey tam bir felaket." dedi.Â

Daha Ã¶nce de birkaÃ§ kez Suriye halkÄ± Ã¼lke iÃ§inde gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden Trump'Ä±n bugÃ¼nlerde bu Ã¶nerisinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸkanlÄ±k kararnamesine imza atmasÄ± bekleniyor.

"MÃœSLÃœMANLAR ABD'YE ALINMASIN Ã–NERÄ°SÄ° DEÄžÄ°L"

Programda Ã¶ne Ã§Ä±kan bir diÄŸer konu da ABD'ye gelecek kiÅŸilere uygulanan vize rejiminin sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve Ã¶zellikle belli Ã¼lkelerden baÅŸvuran kiÅŸilerin daha katÄ± gÃ¼venlik prosedÃ¼rlerine tabi tutulmasÄ± oldu.

Yeni vize yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ABD'ye alÄ±nmamasÄ±" anlamÄ±na gelip gelmediÄŸini soran Muir'e cevaben Trump, "HayÄ±r, bu MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yasaklanmasÄ± durumu deÄŸil fakat Ã§ok fazla terÃ¶r barÄ±ndÄ±ran Ã¼lkelerle ilgili. Bu Ã¼lkelerden gelen insanlar burada bÃ¼yÃ¼k sorunlara neden oluyorlar. Ãœlkemizin bu kiÅŸiler olmadan da zaten yeterince sorunu var." ifadelerini kullandÄ±.

Programda doÄŸrudan Ã¼lke ismi zikretmeyen Trump, baÅŸkanlÄ±k kararnamesinde tÃ¼m detaylarÄ±n kamuoyuna ilan edileceÄŸi yorumunu yaptÄ±.

DÃ¼n Amerikan kamuoyuna yansÄ±yan haberlerde Trump'Ä±n birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde imzalamasÄ± beklenen bir baÅŸkanlÄ±k kararnamesi ile hem Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulmasÄ± hem de geÃ§ici bir sÃ¼re tÃ¼m mÃ¼lteci alÄ±mlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± kararlarÄ±nÄ±n alÄ±nacaÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.

BazÄ± MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelere daha katÄ± vize rejimi uygulanmasÄ±nÄ±n Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸa neden olup olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruÂ Ã¼zerine Trump, dÃ¼nyada zaten yeterince Ã¶fke olduÄŸunu ve kendi atacaklarÄ± adÄ±mlarÄ±n bunu deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸini savundu.

"IRAK'TAN Ã‡IKARKEN PETROLÃœ KONTROL ETMELÄ°YDÄ°K"

ABD'nin Irak'tan geri Ã§ekilirken bu Ã¼lkedeki petrolÃ¼ kontrol edecek bir stratejiyle geri Ã§ekilmesi gerektiÄŸini aktaran Trump, Barack Obama yÃ¶netiminin bunu yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve DEAÅž'Ä±n bugÃ¼n Irak'taki petrolÃ¼ satarak kendine finans kaynaÄŸÄ± oluÅŸturduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

"EÄŸer petrolÃ¼ almÄ±ÅŸ olsaydÄ±k DEAÅž da olmazdÄ±. OrtadoÄŸu'ya 6 trilyon dolar harcadÄ±k ve bugÃ¼n Ã¼lkemiz daÄŸÄ±lÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸan Trump, Irak iÅŸgalinin baÅŸtan yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu ve geri Ã§ekilme sÃ¼recinin yanlÄ±ÅŸ yÃ¶netildiÄŸi yorumunu yaptÄ±.

"MEKSÄ°KA, DUVARIN PARASINI YÃœZDE 100 Ã–DEYECEK"

Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar inÅŸasÄ± sÃ¶zlerini bir kez daha yineleyen Trump, ilk baÅŸta Amerikan vergi mÃ¼kelleflerinin parasÄ±yla yapÄ±lacak olan duvarÄ±n masraflarÄ±nÄ±n Meksika'dan kesinlikle alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"Meksika, duvarÄ±n parasÄ±nÄ± yÃ¼zde 100 Ã¶deyecek." diyen Trump, yakÄ±n zamanda Meksika hÃ¼kÃ¼meti ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± ve sÃ¶z konusu paranÄ±n "bir ÅŸekilde" tahsil edileceÄŸini bildirdi.

DÃ¼n imza attÄ±ÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k kararnamesiyle Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesini karara baÄŸlayan Trump'a karÅŸÄ±lÄ±k MeksikaÂ Devlet BaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto,Â son aÃ§Ä±klamasÄ±nda bir kez daha "duvarÄ±n parasÄ±nÄ± Ã¶demeyeceklerini" sÃ¶yledi.

"WATERBOARDÄ°NG Ä°ÅžE YARAR"

ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki hapishaneleri ve mahkumlarda boÄŸulma hissi uyandÄ±ran "waterboarding" iÅŸkenceÂ yÃ¶ntemi ile ilgili soruyu cevaplayan Trump, DEAÅž mensuplarÄ± Ã¼zerinde bu yÃ¶ntemin "iÅŸe yarayacaÄŸÄ±nÄ±" ifade etti.

"AteÅŸe ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k vermeliyiz." diyen Trump, "waterboarding" gibi yÃ¶ntemlerin iÅŸe yarayacaÄŸÄ±ndan kuÅŸku duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu konuda olumsuz gÃ¶rÃ¼ÅŸ beyan eden Savunma BakanÄ± James Mattis ve CIA DirektÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo'nun izinden gideceÄŸini vurguladÄ±.

Mattis ve Pompeo'nun alanlarÄ±nda Ã§ok tecrÃ¼beli olduklarÄ±nÄ± belirten Trump, sorgu teknikleri gibi konularda kendi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ne olursa olsun bu iki isme itibar edeceÄŸine dikkati Ã§ekti.

AdaylÄ±klarÄ±nÄ±n onay sÃ¼recinde Senatodaki oturumlarda Mattis ve Pompeo, CIA'in bir dÃ¶nem uyguladÄ±ÄŸÄ± iÅŸkence yÃ¶ntemlerini onaylamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.