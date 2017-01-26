09:21, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Yunanistan darbeci askerlerle ilgili karar aÃ§Ä±klanÄ±yor





Yunanistan'da Ã¼lkeye kaÃ§an sekiz darbeci ile ilgili karar bugÃ¼n verilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerin iadesiyle ilgili kararÄ±n bugÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor. Yunan YÃ¼ksek Mahkemesi tarafÄ±ndan 23 Ocak'ta aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± duyurulan ancak Ã¼Ã§ Ã¼ye hakimden biri olan kadÄ±n hakimin kaza geÃ§irmesi Ã¼zerine ertelenen davada nihai kararÄ±n bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. AÃ§Ä±klamanÄ±n TSÄ° 16.00'da yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydediliyor. TÃ¼rkiye, Yunanistan'dan darbecilerin iadesini talep ediyor.

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