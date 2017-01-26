GÃ¼ncelleme: 09:33, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ã‡in'den Kuzey Kore'ye ihracat yasaÄŸÄ±





Pekin yÃ¶netimi, kitlesel yÄ±kÄ±ma sebep olacak teknoloji ve malzemenin Kuzey Kore'ye ihracatÄ±nÄ± yasakladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in, Kuzey Kore'ye kitlesel yÄ±kÄ±ma sebep olacak silah Ã¼retmeye yarayan teknoloji ve malzemenin ihracatÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. HalkÄ±n GÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ gazetesinin haberine gÃ¶re, Pekin yÃ¶netimi, sivil ve askeri kullanÄ±mÄ±na uygun teknoloji ve malzemelerin Kuzey Kore'ye ihracatÄ±nÄ± yasakladÄ±. YasaklÄ± teknoloji ve Ã¼rÃ¼nler listesi, Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi Ä°daresi (SASTIND) ve Ã‡in Atom Enerjisi Kurumunca ortak yayÄ±mlandÄ±. NÃ¼kleer fÃ¼ze ve kimyasal silah geliÅŸtirmek iÃ§in kullanÄ±labilecek ekipman ve malzemeleri kapsayan listede, lazer, telekomÃ¼nikasyon cihazlarÄ±, sensÃ¶rler, denizaltÄ±lar, insansÄ±z araÃ§lar ve roket Ã¼retimine yÃ¶nelik yazÄ±lÄ±mlar da bulunuyor. Ã‡inli uzmanlar, Pekin yÃ¶netiminin bu Ã¼rÃ¼nlerin ihracatÄ±nÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± 2321 nolu yaptÄ±rÄ±m kararÄ± doÄŸrultusunda yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±yor. Kuzey Kore geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda 5. nÃ¼kleer fÃ¼ze denemesini yapmÄ±ÅŸ, BM GÃ¼venlik Konseyi buna karÅŸÄ±lÄ±k 2321 nolu yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± kabul etmiÅŸti. BM'nin ilgili yaptÄ±rÄ±m kararÄ±, Kuzey Kore'ye kÃ¶mÃ¼r ihraÃ§ edilmesine kÄ±sÄ±tlama getiriyor. Â

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