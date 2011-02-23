09:32, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

TPAO'ya Batman'da petrol iÅŸletme ruhsatÄ±





TPAO'ya Batman'Ä±n merkez ve BeÅŸiri ilÃ§elerinde yer alan sahalar iÃ§in petrol iÅŸletme ruhsatÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± Petrol Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce (PÄ°GM),Â TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ±na (TPAO) Batman'da 5 yÄ±l sÃ¼reli petrol iÅŸletme ruhsatÄ± verildi.Â Konuya iliÅŸkin karar, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.Â Buna gÃ¶re, TPAO'ya Batman'Ä±n merkez ve BeÅŸiri ilÃ§elerinde yer alan sahalar iÃ§in petrol iÅŸletme ruhsatÄ± verildi.Â SÃ¶z konusu ruhsatÄ±n sÃ¼resi,Â veriliÅŸinden itibaren 1 yÄ±l iÃ§inde Ã¼retime baÅŸlanmasÄ±, sahadan Ã¼retim yapÄ±lamamasÄ± durumunda ise sona erdirilmesi ÅŸartÄ±yla,Â sahanÄ±n mevcut rezerv durumunun ortaya Ã§Ä±karÄ±larak Ã¼retme olanak saÄŸlamak amacÄ±yla 5 yÄ±l olarak belirlendi.Â AyrÄ±ca, daha sonra talep edilmesi ve taahhÃ¼t doÄŸrultusunda sahada yapÄ±lacak Ã¼retim geliÅŸtirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerve gÃ¶re,Â iÅŸletme ruhsatÄ± iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼len 20 yÄ±llÄ±k kanuni sÃ¼renin kalan kÄ±smÄ± da kullandÄ±rÄ±labilecek.

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