09:54, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Avrasya TÃ¼neli 24 saat hizmete baÅŸlÄ±yor





Avrasya TÃ¼neli 31 Ocak saat 07.00 itibarÄ±yla 24 saat hizmet verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrasya TÃ¼neli 31 Ocak'ta saatÂ 07.00'den itibaren 24 saat hizmet vermeye baÅŸlayacak. Avrasya TÃ¼neli Ä°ÅŸletme Ä°nÅŸaat ve YatÄ±rÄ±m AÅž. (ATAÅž) aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Ä°stanbulâ€™da araÃ§ trafiÄŸinin Ã§ok yoÄŸun olduÄŸu KumkapÄ± ve KoÅŸuyolu gÃ¼zergahÄ±nda kÄ±talararasÄ± yolculuk sÃ¼resini 5 dakikaya indiren Avrasya TÃ¼neli, 31 Ocak 2017'de 07.00 itibarÄ±yla 24 saat hizmet vermeye baÅŸlayacak. Avrasya TÃ¼neli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar 07.00-21.00 saatleri arasÄ±nda hizmet veriyordu. Ä°KÄ° KITA ARASI KISA YOL AÃ§Ä±klamada yer verilen bilgilere gÃ¶re, trafik yoÄŸunluÄŸu fazla olan Asya yakasÄ±ndaki D100 Karayolu ve Avrupa YakasÄ±ndaki Kennedy Caddesini baÄŸlayan Avrasya TÃ¼neli ileÂ zaman kaybÄ± azaldÄ±. BaÄŸlantÄ± yollarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesiyle akÄ±cÄ± hale getirilen gÃ¼zergah sayesinde tÃ¼neli kullananlar kÄ±talararasÄ± yolculuÄŸu yaklaÅŸÄ±k 5 dakikada tamamlÄ±yor. Ä°stanbul genelinde de seyahat sÃ¼relerini kÄ±saltan Avrasya TÃ¼neli ile Ä°stanbullular zaman tasarrufu saÄŸlÄ±yor.Â Avrasya TÃ¼neli hizmete aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden bu yana sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Sahip olduÄŸu ileri teknolojik Ã¶zellikleriyle Avrasya TÃ¼neli, ocak ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±mÄ±n olumsuz etkilendiÄŸi Ä°stanbulâ€™da hÄ±zlÄ±, konforlu ve gÃ¼venli bir ulaÅŸÄ±m alternatifi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Â Â Â Â

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