09:56, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ordu'da Ã¶ÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi: 11 yaralÄ±





Ordu'nun Korgan ilÃ§esinde bir rehabilitasyon merkezinde gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼sÃ¼n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 11 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YaÅŸar Cesur'un kullandÄ±ÄŸÄ± plakasÄ± henÃ¼z belirlenemeyen minibÃ¼s, Fatsa-Korgan yolunun 4. kilometresinde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ÅŸarampole devrildi.Â Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Cesur ile araÃ§taki Ã¶ÄŸretmenlerden Ã–zge Ä°ÅŸleyen, Nihal ve Duygu Ã‡akÄ±r, Ã–mÃ¼r Ocaktan, Elif Gedek, Muhammet DonbaloÄŸlu, Hilal KÃ¶roÄŸlu, Dilek Ä°hsanoÄŸlu ve NurgÃ¼l Agay ile Agay'Ä±n 5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Nehir yaralandÄ±.Â YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekiplerince Korgan Devlet Hastanesi ve Ã§evre ilÃ§elerdeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Korgan Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murtaza Alan, yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu belirtti.

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