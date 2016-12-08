Ordu'da Ã¶ÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi: 11 yaralÄ±

YaÅŸar Cesur'un kullandÄ±ÄŸÄ± plakasÄ± henÃ¼z belirlenemeyen minibÃ¼s, Fatsa-Korgan yolunun 4. kilometresinde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ÅŸarampole devrildi.Â
Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Cesur ile araÃ§taki Ã¶ÄŸretmenlerden Ã–zge Ä°ÅŸleyen, Nihal ve Duygu Ã‡akÄ±r, Ã–mÃ¼r Ocaktan, Elif Gedek, Muhammet DonbaloÄŸlu, Hilal KÃ¶roÄŸlu, Dilek Ä°hsanoÄŸlu ve NurgÃ¼l Agay ile Agay'Ä±n 5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Nehir yaralandÄ±.Â
YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekiplerince Korgan Devlet Hastanesi ve Ã§evre ilÃ§elerdeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â
Korgan Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murtaza Alan, yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu belirtti.
1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihalesinde 4 ortak giriÅŸim grubu teklif verdi
ORC referandum anketi sonuÃ§larÄ± yayÄ±nlandÄ±. ORC referandum anket sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re MHP seÃ§meninin yÃ¼zde 56'sÄ± evet bloÄŸunda yer alÄ±yor
Gaziantep'teki FETÃ– operasyonunda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen 30 ÅŸÃ¼pheliden 25'i tutuklandÄ±
FETÃ–/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine katÄ±larak Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 62 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 4. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
DEAÅž'a ait 206 hedef imha edildi, 23 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
Ordu'nun Korgan ilÃ§esinde bir rehabilitasyon merkezinde gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼sÃ¼n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 11 kiÅŸi yaralandÄ±
Avrasya TÃ¼neli 31 Ocak saat 07.00 itibarÄ±yla 24 saat hizmet verecek
TPAO'ya Batman'Ä±n merkez ve BeÅŸiri ilÃ§elerinde yer alan sahalar iÃ§in petrol iÅŸletme ruhsatÄ± verildi
YSK andÄ±k bÃ¶lgelerinde oy kullanacak seÃ§men sayÄ±sÄ±nÄ± 410-415 olarak aÃ§Ä±kladÄ±
YSK, muhtemel seÃ§imde sadece dokuz partinin seÃ§ime katÄ±lma yeterliliÄŸi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
ErdoÄŸan, Ã¼Ã§ Ã¼lkeyi kapsayan DoÄŸu Afrika turunu tamamlayarak Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile Ankara'ya geldi
Ä°stanbul'un batÄ±sÄ±nda saat 06.00'da baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± diÄŸer bÃ¶lgelerde baÅŸladÄ±
Mersin Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel Sekreteri Ã‡amsarÄ±, Mersin Åžehir Hastanesinde "son kontrollerin" sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yakÄ±n zamanda hasta kabulÃ¼ne baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Bolu'da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len "Ferfene" gecelerinde, yÃ¶renin erkekleri kÃ¶y konaÄŸÄ±nda veya belirlenen bir evde eÄŸlenirken, genÃ§ nesiller arasÄ±ndaki baÄŸlar da gÃ¼Ã§lendiriliyor.
Bilecik'te Åžeyh Edebali TÃ¼rbesi yakÄ±nlarÄ±nda yer alan ve hakkÄ±ndaki Ã§eÅŸitli rivayetlerle yÄ±llardÄ±r gizemini koruyan "Zincirli Kaya", kente gelen yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgisini Ã§ekiyor
YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Ali Ã‡aksu, "Avrupa, Ä°slam'a karÅŸÄ± Ã§Ä±kmak iÃ§in her zaman bir bahane buluyor" dedi