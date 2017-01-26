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ABD'den Kosova kehaneti: Martta ortalık karışacak
ABD'den Kosova kehaneti: Martta ortalık karışacak

Foreign Policy dergisinde yayınlanan bir makalede Trump'ın Rusya ile arasını bozmak istememesi ve Rusya'nın Sırbistan'ı koruma altına alması sebebiyle önümüzdeki aylarda Kosova’da kargaşa yaşanacağı iddia edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

“Wall Street Journal” ve “Washington Post” gibi dünyaca ünlü gazetelerine de yazan Harvard öğretim üyesi Thomas E. Ricks, Foreign Policy dergisinde yayınladığı makalede Kosova’da Mart ayında kargaşa yaşanacağını iddia etti.

2000-2008 yıllarında “Washinton Post” için ABD Ordusu’nu izleyen Ricks, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile karşı karşıya gelmekten kaçınmasının Kosova gibi birkaç ülkeyi etkileyeceğini öne sürdü.

Savunma politikaları uzmanı olan gazeteci, Kosova’da son dönemde tren olayı gibi olayların yaşanmasından hareket ederek ABD Başkanı görevine Trump’ın seçilmesiyle Amerika’nın Kosova’yı koruması şüphesi doğduğuna işaret etti:

“Trump’un NATO açıklamaları ve Rusya ile yakınlığı Amerika’nın Kosova’nın korunması konusununda bazı soru işaretlerine sebep oluyor. Trump’ın seçimi arifesinde Sırbistan’ın son eylemleri rastgele değildir. Trump’ın başkan seçilmesinden sonra Rusya’nın daha avantajı olduğunu bilen Sırbistan, Kosova kuzeyinde yaşayan “Sırpların korunması’ yönünde Rusya’nın destek olacağını hesaba katıyor.”

Ricks, Trump’ın Rusya ile ilişkileri riske atmama gayesiyle Kosova’dan vazgeçeceğini öngörüyor:
“Trump, Kosova kuzeyine Sırpların girmesi durumunda Rusya ile ilişkileri riske atmaya hazır mıdır? Trump yönetimini Kosova’yı bırakabilir, buna ihtimal var. Sırp askerleri, ABD’nin herhangi bir engeli olmadan, Kosova’ya girerse NATO’da kaos yaratacak ve Kosovalı Arnavutlar Sırbistan tarafından ‘istilaya’ uğramış ve uluslararası toplum tarafından bırakılmış hissi yüzünden korkuya kapılacak. “

Ricks bu durumun Mart 2014 olayları yaşanan şiddette kadar sürükleyebileceğine işaret ediyor.

Kosova’da bu istikrarsızlığın başta Makedonya ve Bosna olmak üzere bölgede ağır sonuçlara neden olacağını belirten Ricks, Balkanlarda barış dengesinin bozulacağına dikkati çekti.



İlgili Konular kosova sırbistan trump putin abd rusya
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