10:11, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 23 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





DEAÅž'a ait 206 hedef imha edildi, 23 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Suriyeâ€™nin kuzeyindeki hedeflerine yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±â€™nÄ±n 156'ncÄ± gÃ¼nÃ¼nde, DEAÅž'a ait 206 hedef imha edildi, 23 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesiÂ etkisiz hale getirildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.