Ä°stanbul'da darbeci askerlere yÃ¶nelik davada 4. duruÅŸma

FETÃ–/PDY'nin 15 Temmuz'dakiÂ darbe giriÅŸimineÂ katÄ±larak Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 28'i tutuklu 62 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 4. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunun karÅŸÄ±sÄ±nda yapÄ±lan binadaki salonda Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, 28 tutuklu, rÃ¼tbeli sanÄ±k ile 6 tutuksuz sanÄ±k katÄ±ldÄ±.
DuruÅŸmada, tutuklu sanÄ±k astsubay Erkan TaÅŸdemir ifade veriyor.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, 28 rÃ¼tbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti anayasasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.
Ä°ddianamede ayrÄ±ca, bazÄ± ÅŸÃ¼phelilerin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", bazÄ±larÄ±nÄ±n da "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼te bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suÃ§larÄ±ndan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.
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FETÃ–/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine katÄ±larak Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 62 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 4. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
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