Libya'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Libya'nÄ±n Bingazi kentinde bombalÄ± yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kentin Cemal AbdunnasÄ±r Caddesi'nde bomba yÃ¼klÃ¼ bir araÃ§ kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerce patlatÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ± sonucu 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ve olay yerinde bÃ¼yÃ¼k hasar meydana geldiÄŸi belirtildi.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge gÃ¼venlik Ã§emberine alÄ±nÄ±rken, faillerin bulunmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Bingazi kentinde geÃ§en hafta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± TuÄŸgeneral AÅŸur Åžuvayil'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§i Partinin adayÄ± FranÃ§ois Fillon'un eÅŸi Penelope Fillon'un "milletvekili danÄ±ÅŸmanÄ± sÄ±fatÄ±yla maaÅŸ almasÄ±" konusunda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor.
Foreign Policy dergisinde yayÄ±nlanan bir makalede Trump'Ä±n Rusya ile arasÄ±nÄ± bozmak istememesi ve Rusya'nÄ±n SÄ±rbistan'Ä± koruma altÄ±na almasÄ± sebebiyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda Kosovaâ€™da kargaÅŸa yaÅŸanacaÄŸÄ± iddia edildi.
Pekin yÃ¶netimi, kitlesel yÄ±kÄ±ma sebep olacak teknoloji ve malzemenin Kuzey Kore'ye ihracatÄ±nÄ± yasakladÄ±
Yunanistan'da Ã¼lkeye kaÃ§an sekiz darbeci ile ilgili karar bugÃ¼n verilecek
Trump, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± almak yerine Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ä°srail iÅŸgal gÃ¼Ã§leri bir Filistinliyi araÃ§la eylem giriÅŸimi iddiasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼rken bir kiÅŸiyi ise silahlÄ± saldÄ±rÄ± iddiasÄ±yla yaraladÄ±.
FARC mensuplarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde 31 Ocak'a kadar toplanma alanlarÄ±na gitmesi gerekiyor
Trump'Ä±n BM ve diÄŸer uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlere verdiÄŸi fon desteÄŸini en az yÃ¼zde 40 azaltacaÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
Mesika lideri Nieto, ABD'ye duvar inÅŸasÄ± iÃ§in Trump'un istediÄŸi parayÄ± Ã¶demeyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Dikenlerle kaplÄ± kabuÄŸu ve kÃ¶tÃ¼ kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarÄ±yla cennete benzetilerek halk dilinde "cennet-cehennem meyvesi" olarak anÄ±lan duryan, kokusu nedeniyle kapalÄ± ve kamuya aÃ§Ä±k alanlarda tÃ¼ketilemiyor
Trump'un kararname ile "Suriye'de halkÄ±n korunmasÄ± iÃ§in gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulmasÄ±" talimatÄ± vereceÄŸi iddia edildi.
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bazÄ± yetkilerinin parlamento ve hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi taslaÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmaya aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren kararnameye imza attÄ±
MÃ¼barek rejimine son veren halk devriminin sembolÃ¼ Tahrir MeydanÄ±, geÃ§en altÄ± yÄ±lda devrimi yansÄ±tan izler silinerek, Ã§ehresi deÄŸiÅŸtirilmesine raÄŸmen o gÃ¼nlerin "sessiz tanÄ±ÄŸÄ±" olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Rumen Radev, Ã¼lkeyi 26 Mart'ta yapÄ±lacak erken parlamento seÃ§imlerine gÃ¶tÃ¼recek geÃ§ici teknokratlar hÃ¼kÃ¼metinin kabine Ã¼yelerini aÃ§Ä±kladÄ±