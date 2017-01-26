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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:17, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe
Afrika
10:25, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Libya'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Libya'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Bingazi kentinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Libya'nÄ±n Bingazi kentinde bombalÄ± yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kentin Cemal AbdunnasÄ±r Caddesi'nde bomba yÃ¼klÃ¼ bir araÃ§ kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerce patlatÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ± sonucu 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ve olay yerinde bÃ¼yÃ¼k hasar meydana geldiÄŸi belirtildi.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge gÃ¼venlik Ã§emberine alÄ±nÄ±rken, faillerin bulunmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Bingazi kentinde geÃ§en hafta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± TuÄŸgeneral AÅŸur Åžuvayil'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Libya
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