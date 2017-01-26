10:26, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Gaziantep'te Bylock'tan 25 tutuklama





Gaziantep'teki FETÃ– operasyonunda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen 30 ÅŸÃ¼pheliden 25'i tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantep'te FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelikÂ operasyonda adliyeye sevk edilen 30 ÅŸÃ¼pheliden 25'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Gaziantep Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda polis ve polis eÅŸlerine yÃ¶nelik Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 45 zanlÄ±dan 28'i polis, 2 polis eÅŸi 30'u, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden biri savcÄ±lÄ±kÃ§a salÄ±verildi, nÃ¶betÃ§i mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan zanlÄ±lardan 25 polis cezaevine gÃ¶nderildi, 4'Ã¼ ise adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. GÃ¶zaltÄ±ndaki 15 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor. Gaziantep'te 23 Ocak'ta Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda aralarÄ±nda polisler ve eÅŸlerinin de bulunduÄŸu 45 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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