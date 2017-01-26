10:34, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Fransa 'yakÄ±n akraba danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±' tartÄ±ÅŸÄ±yor





Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§i Partinin adayÄ± FranÃ§ois Fillon'un eÅŸi Penelope Fillon'un "milletvekili danÄ±ÅŸmanÄ± sÄ±fatÄ±yla maaÅŸ almasÄ±" konusunda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa, milletvekillerin 'yakÄ±n akraba danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±' tartÄ±ÅŸÄ±yor. Ãœlkede skandal haberleri ortaya Ã§Ä±karmasÄ±yla Ã¼nlÃ¼ Mediapart haber sitesi, 52Â milletvekilinin eÅŸine, 28 milletvekilinin kÄ±zÄ±na, 32 milletvekilinin ise oÄŸluna danÄ±ÅŸman sÄ±fatÄ± ile mecliste iÅŸ verdiÄŸi yazdÄ±. Haber sitesi, 2014 yÄ±lÄ± rakamlarÄ±na gÃ¶re 577Â milletvekilinden 115'inin yakÄ±n akrabalarÄ±nÄ±, danÄ±ÅŸman sÄ±fatÄ±yla tam gÃ¼n, yarÄ±m gÃ¼n veya sÃ¶zleÅŸmeli olarak iÅŸe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Haber sitesi, milletvekillerinin danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sini eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ±n yanÄ±nda aralarÄ±nda kuzenlerin de bulunduÄŸu yakÄ±n akrabalarÄ±n oluÅŸturduÄŸuna dikkati Ã§ekti. Le Canard Enchaine dergisi, Penelope Fillon'un, eÅŸi FranÃ§ois Fillon'a 1998'den itibaren "danÄ±ÅŸmanlÄ±k" yaparak haksÄ±z yere maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bu haberin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± ardÄ±ndan FranÃ§ois Fillon'un eÅŸi Penelope Fillon'un "milletvekili danÄ±ÅŸmanÄ± sÄ±fatÄ±yla maaÅŸ almasÄ±" konusunda Ã¶n soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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