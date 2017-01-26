10:46, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

MHP seÃ§meninin yÃ¼zde 56'sÄ± evet bloÄŸunda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ORC AraÅŸtÄ±rma 10-11 Ocak tarihleri arasÄ±nda 36 ilde yaptÄ±ÄŸÄ± referandum anket sonuÃ§larÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. Anket sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, referandumda yÃ¼zde 62 oranÄ±nda 'evet' Ã§Ä±kacak. 'HayÄ±r' diyenlerin oranÄ± ise yÃ¼zde 38.

Referandum sonuÃ§larÄ± iÃ§in kritik Ã¶neme sahip olan MHP seÃ§menine iliÅŸkin de verilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± anket sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, MHP seÃ§meninin yÃ¼zde 56'sÄ± referandumda 'evet' oyu verecek.

ORC'nin referandum anketi 3 bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸuyor.

Ä°lk olarak referandumdaki tercihler, daha sonra partilere gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve ortaya Ã§Ä±kan rakamlarÄ±n bÃ¶lgelere gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ± grafiklerle gÃ¶steriliyor.

Ankette katÄ±lÄ±mcÄ±lara sorulan "Ä°Ã§eriÄŸinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemi'nin de bulunduÄŸu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referanduma giderse tercihiniz ne yÃ¶nde olur?" sorusu soruldu. Ankette katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 62'si 'evet' tercihini iÅŸaretledi.

Anketin ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise parti seÃ§menlerine referandumdaki oy tercihleri soruldu. AK Parti seÃ§menlerinin yÃ¼zde 96'sÄ± 'evet' tercihinde bulunurken, 'hayÄ±r' diyenlerin oranÄ± yÃ¼zde 4 olarak Ã§Ä±ktÄ±. Ã–te yandan referandum sonuÃ§larÄ± iÃ§in kritik Ã¶nemde olan MHP seÃ§menin de tercihleri anket sonuÃ§larÄ±yla ortaya Ã§Ä±ktÄ±. MHP seÃ§meninin yÃ¼zde 56'sÄ± genel merkez kararÄ±na uyarak referandumda 'evet' deme eÄŸilimi gÃ¶sterdi. Ancak MHP'de 'hayÄ±r' diyenlerin oranÄ± da oldukÃ§a yÃ¼ksek. MHP'deki 'hayÄ±r'cÄ±larÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 44. CHP ve HDP seÃ§menlerinin ise hemen hemen tamamÄ± referandumda hayÄ±r oyu verme eÄŸiliminde Ã§Ä±ktÄ±. CHP'lilerin yÃ¼zde 93.7'si, HDP'lilerin de yÃ¼zde 96.7'si 'hayÄ±r' dedi.Â

Referandum anketinde bÃ¶lgelere gÃ¶re seÃ§menlerin tercihleri de analiz edildi. SonuÃ§lara gÃ¶re referandumda hÃ¼kÃ¼mete en yÃ¼ksek destek yÃ¼zde 70 ile Karadeniz bÃ¶lgesinden geldi. En dÃ¼ÅŸÃ¼k destek ise yÃ¼zde 48.4 ile Ege BÃ¶lgesi'nden Ã§Ä±ktÄ±.Â