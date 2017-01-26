11:12, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihalesinde dÃ¶rt teklif





1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihalesinde 4 ortak giriÅŸim grubu teklif verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ de iÃ§eren KÄ±nalÄ±-TekirdaÄŸ-Ã‡anakkale-SavaÅŸtepe Otoyolu Projesinin Malkara-Ã‡anakkale kesiminin ihalesinde 4 ortak giriÅŸim grubu teklif verdi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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