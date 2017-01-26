IraklÄ± hipsterlar moda ile algÄ± inÅŸa ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Genellikle kanlÄ± savaÅŸlarla ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile anÄ±lan Kuzey Irak'ta savaÅŸa maruz kalan sivil halkÄ±n yeniden normal hayata tutunma Ã§abalarÄ± arasÄ±nda bir grup hipster Ã¼lkenin algÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in moda akÄ±mÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸladÄ±.
Irak'Ä±n ilk beyefendi kulÃ¼bÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼len Erbil markasÄ± ve bÃ¶lgenin geleneksel kÄ±yafetlerini Ã§Ä±kartÄ±p onlarÄ±n yerine yumuÅŸak kÄ±yafetler, manikÃ¼rlÃ¼ tÄ±rnaklar, modern kesim saÃ§ stilleri, dÃ¼zgÃ¼n traÅŸ edilmiÅŸ sakallarÄ± ile IraklÄ± erkek algÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir kÃ¼rt erkek topluluÄŸu.
YumuÅŸak kÄ±yafetler ve tasarÄ±m Ã¼rÃ¼nÃ¼ gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ takan IraklÄ± erkekler, Ã¼lkenin itibarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in modayÄ± kullanÄ±yor.
Spor ceketler, blazerler ile kombine edilmiÅŸ kÄ±yafetler, Irak'ta yeni bir giyim markasÄ± olan Erbil'in eseri.
Instagram'da yaklaÅŸÄ±k 30.000'den fazla takipÃ§isi bulunan grup, yalnÄ±zca kÄ±yafetleriyle aÃ§Ä±klama yapmakla kalmayÄ±p aynÄ± zamanda siyasi bir duruÅŸ sergiliyor.
BatÄ± tarzÄ± kÄ±yafetler giymiÅŸ olan IraklÄ± erkekler kÃ¼ltÃ¼rel Ã§eÅŸitliliÄŸi teÅŸvik etmeye Ã§alÄ±ÅŸarak kadÄ±n haklarÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ediyor.
Ä°nsanlara yeni bir giyim markasÄ±yla stil enjekte ederek Irak'Ä± algÄ±lama biÃ§imini deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan iyi bakÄ±mlÄ± yenilikÃ§i grup Amerika BirleÅŸik Devletleri KonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde boy gÃ¶steriyor.
HenÃ¼z Web sitesi tamamlanmayan ÅŸirketin Facebook sayfasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada: "YakÄ±n gelecekte modayÄ±, estetik bir ifade ve geliÅŸim olarak tanÄ±tmak iÃ§inÂ yerel ve uluslararasÄ± kÃ¼ltÃ¼rel etkinlikler dÃ¼zenleyerek ticari fuarlar dÃ¼zenleyeceÄŸiz" denildi.
Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi yerleÅŸim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inÅŸa edilmesi kararÄ±, Avrupa Ã¼lkelerinde tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.
DEAÅž'Ä±n 5 ay Ã¶nce kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ateÅŸe verdiÄŸi Musul'un Kayyara kasabasÄ±ndaki ham petrol kuyularÄ±ndan 11'indeki yangÄ±n sÃ¼rÃ¼yor. Yetkililer, 5 aydÄ±r sÃ¼ren yangÄ±nÄ±n Irakâ€™a milyonlarca dolar kaybettirdiÄŸini, yangÄ±n nedeniyle bÃ¶lgede oluÅŸan yoÄŸun siyah dumanlarÄ±n bÃ¶lge sakinleri ve Ã¶zellikle de Ã§ocuklarÄ± olumsuz etkilediÄŸini ifade ediyor.
Seul, Savunma BakanÄ± Mattis'in ziyaretini ABD'nin GÃ¼ney Kore ile ittifak iliÅŸkisine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olarak yorumluyor
Rusya'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda "ABD, gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli" denildi.
AP, Bulgaristanâ€™da TÃ¼rkÃ§e seÃ§im propagandasÄ± yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± imza kampanyasÄ±nÄ± kapattÄ±
Åžili'de kontrol altÄ±na alÄ±namayan orman yangÄ±nlarÄ±nda 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Bir grup iyi bakÄ±mlÄ± hipster, insanlara yeni bir giyim markasÄ±yla stil enjekte ederek Irak'Ä± algÄ±lama biÃ§imini deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§i Partinin adayÄ± FranÃ§ois Fillon'un eÅŸi Penelope Fillon'un "milletvekili danÄ±ÅŸmanÄ± sÄ±fatÄ±yla maaÅŸ almasÄ±" konusunda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor.
Foreign Policy dergisinde yayÄ±nlanan bir makalede Trump'Ä±n Rusya ile arasÄ±nÄ± bozmak istememesi ve Rusya'nÄ±n SÄ±rbistan'Ä± koruma altÄ±na almasÄ± sebebiyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda Kosovaâ€™da kargaÅŸa yaÅŸanacaÄŸÄ± iddia edildi.
Pekin yÃ¶netimi, kitlesel yÄ±kÄ±ma sebep olacak teknoloji ve malzemenin Kuzey Kore'ye ihracatÄ±nÄ± yasakladÄ±
Yunanistan'da Ã¼lkeye kaÃ§an sekiz darbeci ile ilgili karar bugÃ¼n verilecek
Trump, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± almak yerine Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ä°srail iÅŸgal gÃ¼Ã§leri bir Filistinliyi araÃ§la eylem giriÅŸimi iddiasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼rken bir kiÅŸiyi ise silahlÄ± saldÄ±rÄ± iddiasÄ±yla yaraladÄ±.
FARC mensuplarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde 31 Ocak'a kadar toplanma alanlarÄ±na gitmesi gerekiyor
Trump'Ä±n BM ve diÄŸer uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlere verdiÄŸi fon desteÄŸini en az yÃ¼zde 40 azaltacaÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor