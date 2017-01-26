10:51, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

IraklÄ± hipsterlar moda ile algÄ± inÅŸa ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genellikle kanlÄ± savaÅŸlarla ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile anÄ±lan Kuzey Irak'ta savaÅŸa maruz kalan sivil halkÄ±n yeniden normal hayata tutunma Ã§abalarÄ± arasÄ±nda bir grup hipster Ã¼lkenin algÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in moda akÄ±mÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸladÄ±.

Irak'Ä±n ilk beyefendi kulÃ¼bÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼len Erbil markasÄ± ve bÃ¶lgenin geleneksel kÄ±yafetlerini Ã§Ä±kartÄ±p onlarÄ±n yerine yumuÅŸak kÄ±yafetler, manikÃ¼rlÃ¼ tÄ±rnaklar, modern kesim saÃ§ stilleri, dÃ¼zgÃ¼n traÅŸ edilmiÅŸ sakallarÄ± ile IraklÄ± erkek algÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir kÃ¼rt erkek topluluÄŸu.

YumuÅŸak kÄ±yafetler ve tasarÄ±m Ã¼rÃ¼nÃ¼ gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ takan IraklÄ± erkekler, Ã¼lkenin itibarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in modayÄ± kullanÄ±yor.

Spor ceketler, blazerler ile kombine edilmiÅŸ kÄ±yafetler, Irak'ta yeni bir giyim markasÄ± olan Erbil'in eseri.

Instagram'da yaklaÅŸÄ±k 30.000'den fazla takipÃ§isi bulunan grup, yalnÄ±zca kÄ±yafetleriyle aÃ§Ä±klama yapmakla kalmayÄ±p aynÄ± zamanda siyasi bir duruÅŸ sergiliyor.

BatÄ± tarzÄ± kÄ±yafetler giymiÅŸ olan IraklÄ± erkekler kÃ¼ltÃ¼rel Ã§eÅŸitliliÄŸi teÅŸvik etmeye Ã§alÄ±ÅŸarak kadÄ±n haklarÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ediyor.

Ä°nsanlara yeni bir giyim markasÄ±yla stil enjekte ederek Irak'Ä± algÄ±lama biÃ§imini deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan iyi bakÄ±mlÄ± yenilikÃ§i grup Amerika BirleÅŸik Devletleri KonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde boy gÃ¶steriyor.

HenÃ¼z Web sitesi tamamlanmayan ÅŸirketin Facebook sayfasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada: "YakÄ±n gelecekte modayÄ±, estetik bir ifade ve geliÅŸim olarak tanÄ±tmak iÃ§inÂ yerel ve uluslararasÄ± kÃ¼ltÃ¼rel etkinlikler dÃ¼zenleyerek ticari fuarlar dÃ¼zenleyeceÄŸiz" denildi.