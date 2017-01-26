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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:17, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe
Latin Amerika
11:30, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Åžili'deki orman yangÄ±nlarÄ±nda 6 Ã¶lÃ¼
Åžili'deki orman yangÄ±nlarÄ±nda 6 Ã¶lÃ¼

Åžili'de kontrol altÄ±na alÄ±namayan orman yangÄ±nlarÄ±nda 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesiÂ Åžili'de kontrol altÄ±na alÄ±namayanÂ orman yangÄ±nlarÄ±nda 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

BBC'nin haberine gÃ¶re, Åžili Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mario Fernandez, Ã¼lkenin orta kesimini etkileyen yangÄ±nlarda 2 polis ve 4 itfaiyecinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

4 BÄ°NDEN FAZLA KÄ°ÅžÄ° TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Fernandez, yangÄ±nlarda 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 4 binden fazla kiÅŸinin tahliye edildiÄŸini sÃ¶yledi.

240 BÄ°N HEKTARA YAKIN ORMAN KÃœL OLDU

Åžili'nin Ulusal Orman DerneÄŸi de yangÄ±nlarÄ±nda yok olan ormanlÄ±k alanÄ±n 238 bin hektara Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

YangÄ±nlardan en Ã§ok O'Higgins ve El Maule bÃ¶lgelerinde kÄ±rsal alanlar etkilendi.

YARDIM TALEP ETTÄ°LER

Åžilili yetkililer, ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Peru'dan yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere uÃ§ak ve helikopter talep etti.

KURAK VE SICAK HAVA ETKÄ°LÄ°

Åžili hÃ¼kÃ¼meti, pazartesi gÃ¼nÃ¼ uzun sÃ¼reli kuraklÄ±k ve 40 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da etkisiyle bÃ¼yÃ¼yen ve 100 bin hektardan fazla alanÄ± yok eden yangÄ±nlardan etkilenen bÃ¶lgelerde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.

100'DEN FAZLA YANGIN Ã‡IKMIÅžTI

Ãœlke Ã§apÄ±nda hafta sonu 100'den fazla orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.



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