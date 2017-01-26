11:37, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Bulgaristan seÃ§imlerine AB mÃ¼dahalesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiâ€™nin (AB) DilekÃ§eler Komisyonu oturumunda yapÄ±lan oylamada bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunlukla Bulgaristanâ€™da seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Bulgarcadan farklÄ± dillerin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyen ayrÄ±mcÄ± yasaÄŸa karÅŸÄ± sunulan dilekÃ§eye iliÅŸkin Avrupa Parlamentosu aÃ§Ä±k dilekÃ§e portalÄ±nda baÅŸlatÄ±lan imza kampanyasÄ±nÄ± kapatma kararÄ± aldÄ±.

Bulgaristanâ€™Ä±n pozisyonunu destekleyen PetÄ±r KurumbaÅŸev (PASD/BSP), Angel Cambazki (Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Ä°ttifakÄ± (AECR)/VMRO), Svetoslav Malinov (ENP/DSB), Emil Radev (ENP/GERB) ve Vladimir UruÃ§ev (ENP/GERB), Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) tarafÄ±ndan sunulan seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Bulgarcadan farklÄ± dillerin kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±yla seÃ§men haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸinin belirtildiÄŸi dilekÃ§eye iliÅŸkin imza kampanyasÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.Â

Bulgaristanâ€™da erken genel seÃ§imlerinde ikinci kez HÃ–H AP Milletvekili Ä°lhan KÃ¼Ã§Ã¼k, TÃ¼rkÃ§e seÃ§im propagandasÄ± yasaÄŸÄ±na AB dÃ¼zeyinde Ã§Ã¶zÃ¼m bulmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu konu DilekÃ§eler Komisyonu oturumunda AP milletvekilleri arasÄ±nda sert tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±.

Avrupa BirliÄŸi, bu alanda yetkili deÄŸil ve bÃ¶yle bir imza dilekÃ§esinin yasal dayanaÄŸÄ± yok. Avrupa BirliÄŸi Adalet DivanÄ±â€™nÄ±n ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesiâ€™nin desteklediÄŸi AB dÃ¼zeyinde net bir yasal Ã§erÃ§eve bulunmaktadÄ±r. Bu yasal Ã§erÃ§eveye gÃ¶re seÃ§im kampanyalarÄ± sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lan diller her bir AB Ã¼lkesinde farklÄ± bir ÅŸekilde ve ancak onlarÄ±n ulusal mevzuatlarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenleniyor.

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