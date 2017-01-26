11:43, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Bolu DaÄŸÄ±'nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ulaÅŸÄ±mÄ± aksatÄ±yor





TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu DaÄŸÄ± kesiminde etkili yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TEM OtoyoluÂ ve D-100 karayolununÂ Bolu DaÄŸÄ±Â kesiminde etkili yoÄŸunÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor. Sabah baÅŸlayan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, D-100 karayolunun Heyelan, Abant KavÅŸaÄŸÄ±, Bakacak, KaranlÄ±kdere, Seymenler mevkileri ve TEM Otoyolu'nun Bolu DaÄŸÄ± geÃ§iÅŸi ile Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼neli ve viyadÃ¼kler kesiminde etkili oluyor. UlaÅŸÄ±mda aksamalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zergahlarda karayollarÄ± ekipleri, karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ekipler, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z ve yakÄ±n takip yapmamalarÄ±, sis ile buzlanmaya karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor. DÃ¼zce merkezde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± olumsuz etkiliyor.

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