11:47, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

HavalimanlarÄ± raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezlerine baÄŸlanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ulaÅŸtÄ±rma tÃ¼rlerinin birbiriyle entegrasyonunun Ã¶nemli olduÄŸunu ifade ederek, hiÃ§birinin diÄŸerinden baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

UlaÅŸÄ±m aÃ§Ä±sÄ±ndan ana koridorlarÄ± birbirine baÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Arslan, "YatÄ±rÄ±mcÄ± da herhangi bir yere yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± zaman, 'ulaÅŸtÄ±rma tÃ¼rleri birbirine entegre mi, eriÅŸim kolay mÄ±, yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±mda oraya kolay gidebilir miyim, Ã¼rettiÄŸim Ã¼rÃ¼nÃ¼, baÅŸka pazarlara gÃ¶nderebilir miyim?' diye bakÄ±yor. Bu nedenle ulaÅŸtÄ±rma tÃ¼rlerinin birbiriyle entegrasyonu Ã§ok Ã¶nemli. Bu pencereden bakarak, projeleri yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"ESENBOÄžA, ÅžEHÄ°R MERKEZÄ°NE RAYLI SÄ°STEMLE BAÄžLANACAK"

HavacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde Ã¶nemli bir yol katettiklerini belirten Arslan,Â havalimanlarÄ±nÄ±nÂ raylÄ± sistemlerle ÅŸehir merkezlerine baÄŸlanmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±. AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlÄ± olduÄŸunu anÄ±msatan Arslan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ±n da raylÄ± sistemle KadÄ±kÃ¶y-Kaynarca-Kartal hattÄ±na baÄŸlanmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z devam ediyor. Ankara'da KeÃ§iÃ¶ren metrosunu hizmete sunduk. Bu hattÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 27 kilometre olan EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na baÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin ihalesi, bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yapÄ±lacak. BÃ¶ylece hem EsenboÄŸa'yÄ± hem de YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesini Ankara'daki merkezi raylÄ± sistem aÄŸÄ±na baÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bununla da yetinmeyeceÄŸiz. Bu hattÄ± daha sonra Ã‡ubuk'a kadar uzatacaÄŸÄ±z. Bu hatla ilgili etÃ¼t Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±k. Ankara YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren GarÄ±'ndan KÄ±zÄ±lay'a baÄŸlanmasÄ±yla ilgili bugÃ¼nlerde ihale sÃ¼recini baÅŸlatÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah 2 yÄ±l iÃ§inde de diÄŸer raylÄ± sistemlerle entegre olacak ÅŸekilde uzatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."

Arslan, Antalya'da EXPO kapsamÄ±nda 5,5 ay gibi rekor sÃ¼rede raylÄ± sistemi hizmete sunduklarÄ±nÄ± bildirerek, bÃ¶ylece Antalya HavalimanÄ±'nÄ±n, Ä°zmir'de ise Adnan Menderes HavalimanÄ±'nÄ±n raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlÄ± olduÄŸunu kaydetti.

"YENÄ° HAVALÄ°MANI RAYLI SÄ°STEMLE ÅžEHÄ°R MERKEZÄ°NE BAÄžLANACAK"

Ä°stanbul yeni havalimanÄ±nÄ±n raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Arslan, Gayrettepe'den yeni havalimanÄ±na kadar olan 34 kilometrelik raylÄ± sistemin ihalesinin sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yer tesliminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Yeni havalimanÄ±nÄ±, HalkalÄ±'dan da raylÄ± sistemle ana omurgaya baÄŸlayacaklarÄ±nÄ± dile getiren Arslan, "BunlarÄ± ayrÄ±ca ÅŸehir iÃ§indeki diÄŸer raylÄ± sistemlerle de entegre edeceÄŸiz ki insanlar havalimanÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman sadece istasyonda aktarma yaparak istediklere yere gidebilsinler." dedi.