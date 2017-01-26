DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:16, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
11:47, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
HavalimanlarÄ± raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezlerine baÄŸlanacak
HavalimanlarÄ± raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezlerine baÄŸlanacak

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ± ile Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nÄ±n raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezlerine baÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ulaÅŸtÄ±rma tÃ¼rlerinin birbiriyle entegrasyonunun Ã¶nemli olduÄŸunu ifade ederek, hiÃ§birinin diÄŸerinden baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

UlaÅŸÄ±m aÃ§Ä±sÄ±ndan ana koridorlarÄ± birbirine baÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Arslan, "YatÄ±rÄ±mcÄ± da herhangi bir yere yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± zaman, 'ulaÅŸtÄ±rma tÃ¼rleri birbirine entegre mi, eriÅŸim kolay mÄ±, yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±mda oraya kolay gidebilir miyim, Ã¼rettiÄŸim Ã¼rÃ¼nÃ¼, baÅŸka pazarlara gÃ¶nderebilir miyim?' diye bakÄ±yor. Bu nedenle ulaÅŸtÄ±rma tÃ¼rlerinin birbiriyle entegrasyonu Ã§ok Ã¶nemli. Bu pencereden bakarak, projeleri yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"ESENBOÄžA, ÅžEHÄ°R MERKEZÄ°NE RAYLI SÄ°STEMLE BAÄžLANACAK"

HavacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde Ã¶nemli bir yol katettiklerini belirten Arslan,Â havalimanlarÄ±nÄ±nÂ raylÄ± sistemlerle ÅŸehir merkezlerine baÄŸlanmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±. AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlÄ± olduÄŸunu anÄ±msatan Arslan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ±n da raylÄ± sistemle KadÄ±kÃ¶y-Kaynarca-Kartal hattÄ±na baÄŸlanmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z devam ediyor. Ankara'da KeÃ§iÃ¶ren metrosunu hizmete sunduk. Bu hattÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 27 kilometre olan EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na baÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin ihalesi, bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yapÄ±lacak. BÃ¶ylece hem EsenboÄŸa'yÄ± hem de YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesini Ankara'daki merkezi raylÄ± sistem aÄŸÄ±na baÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bununla da yetinmeyeceÄŸiz. Bu hattÄ± daha sonra Ã‡ubuk'a kadar uzatacaÄŸÄ±z. Bu hatla ilgili etÃ¼t Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±k. Ankara YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren GarÄ±'ndan KÄ±zÄ±lay'a baÄŸlanmasÄ±yla ilgili bugÃ¼nlerde ihale sÃ¼recini baÅŸlatÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah 2 yÄ±l iÃ§inde de diÄŸer raylÄ± sistemlerle entegre olacak ÅŸekilde uzatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."

Arslan, Antalya'da EXPO kapsamÄ±nda 5,5 ay gibi rekor sÃ¼rede raylÄ± sistemi hizmete sunduklarÄ±nÄ± bildirerek, bÃ¶ylece Antalya HavalimanÄ±'nÄ±n, Ä°zmir'de ise Adnan Menderes HavalimanÄ±'nÄ±n raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlÄ± olduÄŸunu kaydetti.

"YENÄ° HAVALÄ°MANI RAYLI SÄ°STEMLE ÅžEHÄ°R MERKEZÄ°NE BAÄžLANACAK"

Ä°stanbul yeni havalimanÄ±nÄ±n raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Arslan, Gayrettepe'den yeni havalimanÄ±na kadar olan 34 kilometrelik raylÄ± sistemin ihalesinin sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yer tesliminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Yeni havalimanÄ±nÄ±, HalkalÄ±'dan da raylÄ± sistemle ana omurgaya baÄŸlayacaklarÄ±nÄ± dile getiren Arslan, "BunlarÄ± ayrÄ±ca ÅŸehir iÃ§indeki diÄŸer raylÄ± sistemlerle de entegre edeceÄŸiz ki insanlar havalimanÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman sadece istasyonda aktarma yaparak istediklere yere gidebilsinler." dedi.



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
YÃ¼ksekova'da AK Parti'li baÅŸkana saldÄ±rÄ±
YÃ¼ksekova'da AK Parti'li baÅŸkana saldÄ±rÄ±

YÃ¼ksekova AK Parti ilÃ§e baÅŸkanÄ±, bir markette dÃ¶rt kiÅŸi tarafÄ±ndan darbedildi
Dolar yeniden yÃ¼kseliÅŸte
Dolar yeniden yÃ¼kseliÅŸte

Merkez BankasÄ±'nÄ±n salÄ± gÃ¼nkÃ¼ faiz kararÄ± sonrasÄ±nda dalgalanan dolar/TL yÃ¶nÃ¼nÃ¼ yukarÄ± Ã§evirerek bankalararasÄ± piyasada 3,86'yÄ± aÅŸtÄ±
Rize'de Ã¼Ã§ FETÃ– iddianamesi kabul edildi
Rize'de Ã¼Ã§ FETÃ– iddianamesi kabul edildi

Rize'de FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan Ã¼Ã§ iddianame kabul edildi
KiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen milli geliri en yÃ¼ksek Ã¼lke belli oldu
KiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen milli geliri en yÃ¼ksek Ã¼lke belli oldu

SatÄ±n alma gÃ¼cÃ¼ paritesine gÃ¶re Katar, kiÅŸi baÅŸÄ±na milli geliri yaklaÅŸÄ±k 3 bin dolar dÃ¼ÅŸmesine raÄŸmen, 129 bin 726 dolarla bu alandaki liderliÄŸini korudu
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun dokunulmazlÄ±k dosyasÄ± TBMM'ye sunuldu
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun dokunulmazlÄ±k dosyasÄ± TBMM'ye sunuldu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 milletvekiline ait dokunulmazlÄ±k dosyasÄ±, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu
YÄ±ldÄ±rÄ±m Size kazÄ±k attÄ±lar ve kendilerini ifÅŸa ettiler
YÄ±ldÄ±rÄ±m: Size kazÄ±k attÄ±lar ve kendilerini ifÅŸa ettiler

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu alÃ§ak FETÃ–'yle ilgili temizlikte yargÄ±daki baÅŸarÄ±mÄ±z, diÄŸer kurumlara gÃ¶re Ã§ok daha iyi durumda. Size kazÄ±k attÄ±lar ve kendilerini ifÅŸa ettiler" dedi
Mardin'de terÃ¶r propagandasÄ±na tutuklama
Mardin'de terÃ¶r propagandasÄ±na tutuklama

Sosyal medyadan PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±
HavalimanlarÄ± raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezlerine baÄŸlanacak
HavalimanlarÄ± raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezlerine baÄŸlanacak

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ± ile Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nÄ±n raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezlerine baÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±" dedi
Bolu DaÄŸÄ±'nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ulaÅŸÄ±mÄ± aksatÄ±yor
Bolu DaÄŸÄ±'nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ulaÅŸÄ±mÄ± aksatÄ±yor

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu DaÄŸÄ± kesiminde etkili yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor
1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihalesinde dÃ¶rt teklif
1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihalesinde dÃ¶rt teklif

1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihalesinde 4 ortak giriÅŸim grubu teklif verdi
MHP seÃ§meninin yÃ¼zde 56'sÄ± evet bloÄŸunda
MHP seÃ§meninin yÃ¼zde 56'sÄ± evet bloÄŸunda

ORC referandum anketi sonuÃ§larÄ± yayÄ±nlandÄ±. ORC referandum anket sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re MHP seÃ§meninin yÃ¼zde 56'sÄ± evet bloÄŸunda yer alÄ±yor
Gaziantep'te Bylock'tan 25 tutuklama
Gaziantep'te Bylock'tan 25 tutuklama

Gaziantep'teki FETÃ– operasyonunda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen 30 ÅŸÃ¼pheliden 25'i tutuklandÄ±
Ä°stanbul'da darbeci askerlere yÃ¶nelik davada 4 duruÅŸma
Ä°stanbul'da darbeci askerlere yÃ¶nelik davada 4. duruÅŸma

FETÃ–/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine katÄ±larak Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 62 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 4. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 23 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 23 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DEAÅž'a ait 206 hedef imha edildi, 23 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
Ordu'da Ã¶ÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi 11 yaralÄ±
Ordu'da Ã¶ÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi: 11 yaralÄ±

Ordu'nun Korgan ilÃ§esinde bir rehabilitasyon merkezinde gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼sÃ¼n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 11 kiÅŸi yaralandÄ±
Avrasya TÃ¼neli 24 saat hizmete baÅŸlÄ±yor
Avrasya TÃ¼neli 24 saat hizmete baÅŸlÄ±yor

Avrasya TÃ¼neli 31 Ocak saat 07.00 itibarÄ±yla 24 saat hizmet verecek





TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 