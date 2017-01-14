11:56, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Mardin'de terÃ¶r propagandasÄ±na tutuklama





Sosyal medyadan PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'de sosyal medyadan PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±. Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen F.B, hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince adresinde yapÄ±lan aramada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan F.B, emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼pheli Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

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