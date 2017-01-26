11:56, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Size kazÄ±k attÄ±lar ve kendilerini ifÅŸa ettiler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Adli Veri BankasÄ± tanÄ±tÄ±m tÃ¶reninde konuÅŸma yaptÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Adalet devletin temeli, adalet olmayÄ±nca hiÃ§bir ÅŸey olmaz. Onun iÃ§in Ã¼lkemizin en acil konusu adalete hak ettiÄŸi itibarÄ± kazandÄ±rmaktÄ±r." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Adli Veri BankasÄ± tanÄ±tÄ±m tÃ¶reninde yargÄ± mensuplarÄ±na seslenerek, "Bu alÃ§ak FETÃ–'yle ilgili temizlikte yargÄ±daki baÅŸarÄ±mÄ±z, diÄŸer kurumlara gÃ¶re Ã§ok daha iyi durumda. Bu tesadÃ¼fi deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ siz en Ã¶nce yÃ¼zleÅŸen kurumsunuz. 2010 referandumundan sonra FETÃ–'cÃ¼ler su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±lar. Size kazÄ±k attÄ±lar ve kendilerini ifÅŸa ettiler. O kadar Ã¶z gÃ¼ven sahibiydiler ki 'ArtÄ±k bize kimse bir ÅŸey yapamaz...' Orada listelerde ayÄ±klama yaparken kendilerini ele verdiler ve gÃ¼nÃ¼ geldiÄŸinde de hepsini teker teker tespit edip ayÄ±kladÄ±nÄ±z. BugÃ¼n 3 bin 581 hain sizin aranÄ±zda artÄ±k yok. Bu Ã¶nemli bir geliÅŸme. AyrÄ±ca yardÄ±mcÄ± personelden 4 bin 235'ini yine sistemden temizlediniz." dedi.

"GEÃ‡ KALAN ADALET, ADALET DEÄžÄ°LDÄ°R"

YargÄ±yla ilgili ÅŸanssÄ±zlÄ±klarÄ±n bununla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Erzincan'da baÅŸlayan sonra bÃ¼yÃ¼yen, kamu vicdanÄ±nÄ± yaralayan birtakÄ±m geliÅŸmelerin yargÄ±yla ilgili yeni bir reformu gÃ¼ndeme getirdiÄŸini belirtti.



YÄ±ldÄ±rÄ±m, amaÃ§larÄ±nÄ±n, yargÄ±daki etnik yapÄ±lanmayÄ±, adam kayÄ±rmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rma ve "Adalet mÃ¼lkÃ¼n temelidir." prensibini hakim kÄ±lma olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â



"Bir tehlikeyi bertaraf ederken farkÄ±nda olmadan baÅŸka bir tehlikenin kapÄ±mÄ±zÄ± Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na varmadÄ±k. Bizim memlekette bir tabir vardÄ±r, 'TatarÄ±ndan kurtardÄ±k, beterine rastladÄ±k.' FETÃ–'cÃ¼ler sinsice maalesef 2010 referandumundan sonra yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri faaliyetleri aleni hale getirmiÅŸ ve yargÄ±yÄ± tamamen kendi kirli emelleri uÄŸruna kullanma cihetine gitmiÅŸtir. Ondan sonra da yaÅŸanan 17, 25 AralÄ±k, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi artÄ±k bu aymazlÄ±ÄŸÄ±n, bu hukuk tanÄ±mazlÄ±ÄŸÄ±n zirveye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± olaylar olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±ktÄ±. BunlarÄ± hep beraber yaÅŸadÄ±k."

"BU KADAR BÃœYÃœK BÄ°R TEHLÄ°KEYLE KARÅžI KARÅžIYAYIZ"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu kurulmasÄ± kararÄ± hakkÄ±nda ise, "YargÄ±lama yolunu aÃ§mÄ±ÅŸ oluyoruz ama bu Ã¼lkeyi yÄ±kmaya Ã§alÄ±ÅŸanlar, tekrar saÄŸdan soldan, arka kapÄ±dan iÃ§eri giremezler. Bunu da bilsinler. BÃ¶yle bir imkan yok. Bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir tehlikeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z, yÄ±llarÄ±n biriktirdiÄŸi yÄ±kÄ±cÄ± bir faaliyetle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z, ola ki tek tÃ¼k kazaya kurban gidenler olabilir, mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r, bunlarÄ±n maÄŸduriyetlerini Ã¶nlemek hukuk devleti olarak da bizim gÃ¶revimizdir. Bunun iÃ§in bÃ¼tÃ¼n hukuki mekanizmalarÄ± eksiksiz Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in elimizden gelen gayreti gÃ¶steriyoruz. "

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu dÃ¼zenleme bir anlamda OHAL sÃ¼resince dahi hak arama, yargÄ± yolunun aÃ§Ä±lmasÄ±dÄ±r. BÃ¶ylece, bÃ¼tÃ¼n maÄŸduriyetleri ortadan kaldÄ±racak, her ne kadar ihanet yapmÄ±ÅŸ olsalar da suÃ§ iÅŸlemiÅŸ olsalar da TÃ¼rkiye bir hukuk devleti, hukuk devletinin gereÄŸi de herkesin hakkÄ±nÄ±, hukukunu sonuna kadar aramasÄ±dÄ±r, aramasÄ± iÃ§in zemin hazÄ±rlanmasÄ±dÄ±r, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z budur. Bu itiraz mekanizmasÄ±nÄ± da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde devreye alacaÄŸÄ±z. BÃ¶ylece etkin itiraz sistemini de baÅŸlatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Burada verilen kararlar adli karar deÄŸil, burada verilen kararlar idari kararlarÄ±n kesinlik kazanmasÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bu kararlar hak arama yollarÄ±nÄ± aÃ§maya yarayan kararlar olacak."

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