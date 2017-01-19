KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun dokunulmazlÄ±k dosyasÄ± TBMM'ye sunuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP Genel BaÅŸkanÄ±, Ä°zmir Milletvekili Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 milletvekiline ait dokunulmazlÄ±k dosyasÄ±, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun yanÄ± sÄ±ra HDP Ä°stanbul Milletvekili HÃ¼da Kaya, HDP Ä°zmir Milletvekili ErtuÄŸrul KÃ¼rkcÃ¼, HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat Encu, CHP Edirne Milletvekili Okan GaytancÄ±oÄŸlu, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce, CHP Adana Milletvekili Ä°brahim Ã–zdiÅŸ, HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Faysal SarÄ±yÄ±ldÄ±z, HDP Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran, HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Sibel YiÄŸitalp, HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Dilek Ã–calan, CHP AydÄ±n Milletvekili HÃ¼seyin YÄ±ldÄ±z'Ä±n Yasama DokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KaldÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.
Gelen dokunulmazlÄ±k dosyalarÄ±nda, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile KÃ¼rkcÃ¼'nÃ¼n ikiÅŸer fezlekesi bulunuyor.
Bu fezlekeler, hakkÄ±nda dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kanunu uyarÄ±nca milletvekillerinin yargÄ±lanmalarÄ± amacÄ±yla TBMM'de 139 milletvekiline ait 682 fezlekenin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilmesinden sonra, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ulaÅŸan ilk dosyalar olma niteliÄŸi taÅŸÄ±yor. Halen bu dosyalardan milletvekillerinin yargÄ±lanmalarÄ± devam ediyor.
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CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 milletvekiline ait dokunulmazlÄ±k dosyasÄ±, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu
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